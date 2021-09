amici,-le-anticipazioni-della-prossima-puntata:-chi-sono-gli-eliminati

Amici, domenica prossima in onda la terza puntata registrata martedì. Chi è stato eliminato e chi è l’ospite

Ieri è stata registrata la terza puntata di Amici 2021 che andrà in onda domenica pomeriggio. Il sito quellochetuttivoglionosapere ha reso noto alcune anticipazioni e in particolare quali sono gli allievi eliminati.

Nella prima puntata il ballerino Mirko Masia aveva ricevuto la maglia dalla maestra Alessandra Celentano. Il ragazzo era stato considerato “molto acerbo” ma gli era stata comunque data l’opportunità. La sua permanenza nella scuola pare che sia durata poco. Secondo il sito Mirko è nell’elenco degli eliminati insieme a Kendy, contro il quale è entrato Giacomo come voluto da Rudy mentre contro Mirko c’è stato Dario.

Amici, tra gli ospiti l’ex Miss Italia

A proposito di ballo, in queste settimane su Canale 5 è in onda una fiction ambientata proprio in questo mondo, Luce dei tuoi occhi, che ha come protagonista Anna Valle nei panni di Emma Conti. Proprio l’ex Miss Italia sarà ospite nella prossima puntata.

Tra le varie sfide, Flaza ha cantato Malefica mentre Alex un suo inedito che verrà trasmesso da Radio 101, presente insieme ad Rtl 102.5. Un inedito l’ha cantato anche LdA che aveva la maglia sospesa perché in settimana si era lamentato con il produttore ma poi l’ha ripresa. Inedito anche per Nicol.

Rudy, invece, ha criticato Inder che si è esibito in Pazzeska di Miss Keta, sa lui riscritta e riadattata. Maglia confermata per Mattia e Albe che ha cantato One direction. Mi sono innamorato di te è stata la canzone di Rea che ha avuto delle osservazioni non positive di Anna Pettinelli sui suoi gusti musicali.

