uomini-e-donne,-il-pensiero-di-andrea-nicole-su-gabrio:-cosa-ne-pensa

Uomini e Donne, il pensiero di Andrea Nicole su Gabrio inizialmente è sembrata titubante ma infine ha visto del buono in lui.

Andrea Nicole si è espressa sul modo in cui Gabrio si è comportato con la la corteggiata. In lui ha visto un gigante buono, dai modi di fare molto sensibili e sinceri, sembra che potrebbe essere il ragazzo giusto per lei.

Non si è sbilanciata, ha cercato di descrivere come il corteggiatore si è comportato con la corteggiata, gli occhi di Andrea Nicole hanno lasciato intendere che potrebbe esserci qualcosa tra i due.

Gabrio è un operatore ecologico, ha origini russe, i suoi genitori sono separati, suo padre potrebbe esser morto. La sua età non è ancora chiara, sua madre veniva soprannominata “Lilith”, questo nomignolo è usato da Gabrio per descrivere una donna che si ubriacava e faceva uso di droga, il corteggiatore ha sempre dovuto provvedere da solo a sè stesso e alla sua famiglia.

Il corteggiatore ha anche dovuto fare la carità, o rubare qualche bene di prima necessità per riuscire a sopravvivere, aveva un fratello di pochi mesi da accudire, il quale cominciò a chiamarlo “mamma”.

Uomini e Donne, Andrea Nicole si esprime su Gabrio e vede nel corteggiatore un “gigante buono”

Gabrio ha dichiarato nel programma televisivo che ha dovuto passare le notti solo, perché sua madre non cera, ha dovuto accudire suo fratello, per poi subire gli abusi di sua madre, la quale picchiava i suoi figli quando tornava ubriaca a casa.

Il ragazzo all’età di 8 anni è stato adottato per poi giungere in Italia, esattamente in Emilia Romagna, adesso è un operatore ecologico, per arrotondare fa anche il giardiniere.

Il corteggiatore ha anche avuto un figlio da una precedente relazione, ogniqualvolta finisce il lavoro, ogni venerdì viaggia per tre ore in macchina, per riuscire a vedere suo figlio e passare del tempo con lui.

Il corteggiatore si è avvicinato ad Andrea Nicole durante il programma su Canale5 per parlare con la ragazza durante un ballo, da quel momento in poi la ragazza ha avuto un’impressione totalmente diversa di Gabrio, è rimasta colpita dalle difficoltà che il corteggiatore ha dovuto affrontare durante la sua infanzia.

