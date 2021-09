Andrea Zelletta vuota il sacco: “Ecco perché uscii dalla casa del Gf Vip”

Ospite del Gf Vip Party, Andrea Zelletta ha svelato i retroscena del suo allontanamento temporaneo dalla casa del Gf Vip 5: le sue parole.

Nell’edizione record del Gf Vip 5 Andrea Zelletta arrivò a un passo dal giocarsi la grande finale. Chi ha seguito il popolare reality ricorderà che durante i mesi di “reclusione” nella casa più spiata d’Italia l’ex tronista dovette uscire per qualche giorno. Al suo rientro gli scapparono però con alcuni inquilini delle informazioni legate al “mondo esterno”. Per questo motivo, avendo violato il regolamento del programma, fu mandato direttamente in nomination rischiando l’eliminazione.

A rivelare a distanza di tempo il motivo di quell’allontanamento, grazie al quale era venuto a conoscenza di fatti che non avrebbe dovuto conoscere, è stato lo stesso Zelletta nel corso di una puntata del Gf Vip Party, condotto quest’anno da Giulia Salemi e Gaia Zorzi. “Adesso tutti gli autori mi chiameranno dicendomi che non lo dovevo far sapere – ha ammesso – ma io lo dico e vuoto il sacco”.

Andrea Zelletta uscì dalla casa del Gf Vip 5 per via del Covid

Il fidanzato di Natalia Paragoni ha confermato le indiscrezioni che già erano uscite in quei giorni: dopo essere risultato positivo al tampone anti-Covid era stato costretto a restare in isolamento fuori dalla casa del Grande Fratello, rientrando soltanto una volta accertato che in realtà si trattava di un falso positivo. L’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato di aver trascorso quei momenti all’interno dei un camper/roulotte in cui riusciva a mala pena a stare in piedi per via della sua altezza.

“Praticamente c’era una guardia lì per controllare che non scappassi”, ha raccontato a Giulia Salemi e Gaia Zorzi. E non avendo altro che un libro, ha confessato che ogni tanto si metteva a origliare dalla “finestrella” quello che diceva la guardia mentre parlava al telefono. Svelato dunque il motivo per cui sapesse cose che in realtà non avrebbe dovuto sapere, come alcuni fatti relativi alla Juventus o il prolungamento del reality.

Vai Crocc, vuota il sacco! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! #GFVIP Seguite ORA la direttahttps://t.co/LPZbDVQwq5 pic.twitter.com/yInp7ZO9sX — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) September 27, 2021

