uomini-e-donne,-tina-fa-la-centralinista-per-gemma:-cerca-giovani-sfrenati

Uomini e Donne, Tina centralinista per un giorno sta cercando giovani per fare sesso sfrenato con Gemma Galgani.

Tina si è finta centralinista per un giorno, l’opinionista nella precedente puntata aveva promesso di farlo, a quanto pare è stato fatto per davvero. Tina è andata in redazione per parlare con i corteggiatori di Gemma.

Durante le chiamate ricevute l’opinionista ha cercato di mettere in evidenza quello che dichiarò nella puntata precedente, ovvero che nessuno chiama per cercare di corteggiare Gemma.

Tina Cipollari esordì nella puntata precedente con un sipario tra lei e Gemma Galgani, dopo uno scambio di battute con Gianni Sperti, si rivolse a Gemma chiedendole perché non aveva fatto la sua solita passerella durante la puntata.

La dama rispose cercando di distogliere l’attenzione di sé apprezzando molto l’acconciatura dell’opinionista, Tina ribatte criticando la scollatura vertiginosa della dama torinese.

L’argomento dei discorsi è giunto sulla mancata presenza di corteggiatori per Gemma, Tina sosteneva che da circa due settimane non chiamava nessuno per corteggiare la dama di Torino.

Subito dopo l’opinionista bionda cerca di mettersi in contatto con il centralino del programma per riuscire a chiedere conferma delle proprie opinioni e sensazioni.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: “Avevo voglia di vederlo…”, Andrea Nicole di Uomini e Donne svela tutto

Uomini e Donne, Tina cerca ragazzi per fare sesso sfrenato con Gemma Galgani

Dinanzi a Gianni Sperti, Maria De Filippi e Gemma Galgani, Tina Cipollari ha chiamato in diretta il centralino ponendo alcune domande verso la prima centralinista.

L’opinionista ha chiesto quanti uomini chiamavano per Gemma Galgani, mentre la dama ribatte che sono parecchi, ma la Cipollari sostiene che rimangono bloccati ai centralini dato che non ne vede neanche uno in studio.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Gemma Galgani, la dama di Uomini e Donne con un uomo misterioso

Tra il pubblico imbarazzato scoppiano le risate, nel frattempo la centralinista ribadisce la presenza di alcune telefonate per Gemma, non potendo dichiarare il numero preciso dei suoi spasimanti.

Il siparietto tra Tina e Gemma continua ma la dama di Torino ammette di essere infastidita dopo aver saputo la scelta del signor Massimo che dopo aver chiamato sia per Gemma che per Isabella Ricci ha fatto un passo indietro scegliendo l’altra al posto della dama di Torino.

A quanto pare Tina Cipollari sembra essere più agguerrita che mai nel cercare di contrastare Gemma Galgani in tutti i modi possibili, la sfida è aperta.

The post Uomini e Donne, Tina fa la centralinista per Gemma: cerca giovani sfrenati appeared first on Ck12 Giornale.