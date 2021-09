lory-del-santo-svela-il-dramma-sulla-violenza-subita

Lory Del Santo ospite su RaiUno racconta quando un uomo violento le ha rotto un dito per un motivo assurdo

Pensò di denunciare ma poi non lo fece. Non scattò neanche una foto per mostrare il suo viso tumefatto e rimase in silenzio con il dito rotto come se nulla fosse successo. Lory Del Santo ospite questo pomeriggio a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone racconta di una drammatica storia.

Stava con un uomo violento che a Capodanno la ferì. Una storia tenuta nascoso al pubblico ma ora svelata. Perché non ha mai denunciato? Per timore di ritorsioni. Pensò anche di farlo, di farsi giustizia, ma trovò il modo di liberarsi di lui lasciandolo.

Una relazione che la donna definisce terrificante, della durata di un anno. Ben quattro le possibilità data a quest’uomo, forse troppe. Ha ricordato anche cosa le diceva la mamma: tutti gli uomini hanno dei difetti e che non si poteva lamentare sempre, senza però specificare se la donna fosse a conoscenza di questo episodio.

Lory Del Santo: “Mi rincorreva di notte”

#OggièUnaltroGiorno @serenabortone #28settembre

Il grave episodio avvenne quando era in vacanza in Polinesia. Era sul pedalò con l’uomo in questione che parlava. Lei lo interruppe e bastò questo per scatenare la sua ira: un calcio che le ruppe il dito poi un altro alla schiena. “Mi hai rovinato l’ultimo dell’anno”, disse lui, che la inseguiva di notte sull’isola.

Non c’era dunque un motivo per tanta rabbia e la Del Santo ha sottolineato che non c’è mai quando si tratta di violenza.

