Elon Musk supera i 200 miliardi di patrimonio e diventa di nuovo la persona più ricca del mondo

Elon Musk è la terza persona a superare un patrimonio di 200 miliardi di dollari. La recente impennata delle azioni Tesla lo ha reso la persona più ricca del mondo.

La sua impresa segue quella del rivale spaziale fondatore di Amazon Jeff Bezos, che ha raggiunto per la prima volta la soglia dei 200 miliardi di dollari nell’agosto 2020, e quella del magnate del lusso Bernard Arnault, che lo ha fatto per un breve periodo il mese scorso. Le azioni di Tesla di Musk arrivano da un rally di quattro mesi, chiudendo in rialzo del 2,2% a $ 791,36, il valore più alto da febbraio. Nella giornata di ieri Musk è diventato più ricco di 3,8 miliardi di dollari con un patrimonio che valeva 203,4 miliardi di dollari. Superando così Bezos, la cui fortuna è scesa di $ 1 miliardo lunedì a $ 197,7 miliardi a causa di un calo dello 0,6% delle azioni Amazon.

Musk è ancora più ricco ora di quanto non fosse al culmine di Tesla a gennaio, quando è diventato per un breve momento il più ricco del mondo per la prima volta, perché ha ricevuto ulteriori sovvenzioni in stock option che hanno aumentato la sua partecipazione in Tesla. Ha circa 73,5 milioni di opzioni Tesla per un valore di circa 53 miliardi di dollari. Musk possiede più di un quinto di Tesla; Forbes sconta una parte di questa quota per tenere conto delle azioni che ha impegnato come garanzia per i prestiti.

La fortuna di Musk è fortemente legata alla sua proprietà di Tesla, che ha chiuso la seduta di lunedì con una capitalizzazione di mercato di oltre 792 miliardi di dollari, e SpaceX, che è stata valutata 74 miliardi di dollari dopo un round di finanziamento a febbraio. Dopo aver promesso l’anno scorso che avrebbe abbandonato quasi tutti i suoi beni personali, comprese sei ville, ora possiede una casa e considera la sua residenza principale un’unità in affitto di 400 piedi quadrati.

Le azioni di Tesla sono aumentate di oltre il 720% nel 2020, contribuendo ad aumentare il patrimonio netto di Musk di oltre 125 miliardi di dollari in un anno. Dopo aver scambiato posizioni con Bezos come la persona più ricca del mondo per diversi giorni a gennaio, le azioni Tesla hanno iniziato a calare. Ad aprile, Musk è stato superato anche da Arnault. Il rimescolamento insolitamente frequente in cima alla classifica dei miliardari è continuato il mese scorso, quando Musk è diventato di nuovo il secondo più ricco, dietro solo a Bezos.

I due, che sono a capo di compagnie missilistiche concorrenti – SpaceX per Musk, Blue Origin per Bezos – si sono anche scambiati battute sulla loro corsa spaziale miliardaria. Il mese scorso, le tensioni si sono riversate in una causa intentata da Blue Origin contro il governo federale per contestare un contratto Nasa da 2,9 miliardi di dollari assegnato a SpaceX.

