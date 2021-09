amici-2022,-chi-sono-i-nuovi-concorrenti,-i-primi-eliminati

Amici 2022, tre nuovi alunni e nuove sfide fanno parte della Scuola di Maria De Filippi, i nuovi cantanti potranno essere eliminati a solo una settimana dall’ingresso nel talent show.

Le novità non sembrano finire mai per quanto riguarda la scuola di Maria de Filippi, nonostante l’appuntamento nel pomeriggio sia fissato su Canale 5, durante questa settimana ci sono state diverse novità che hanno caratterizzato la scuola.

Nella prima puntata del talent show, la maestra di ballo Alessandra Celentano ha consegnato la maglia a Mirko Masia, un ballerino a detta della maestra “molto acerbo”, al quale ha voluto dare un’opportunità per via della sua storia molto difficile.

La premessa è stata quella di un mese di tempo per mostrare quanto vale e tirar fuori tutto quello che ha da dimostrare, infatti la maestra ha messo in discussione la maglia di Mirko dopo una settimana dall’inizio del talent show.

La maestra Celentano ha dichiarato di avergli fatto un regalo di vita, consapevole che un mese di studio non basterà, ha il sospetto quasi certezza che il ragazzo non sia portato per la danza.

Le dure parole hanno colpito Mirko nel profondo, ma attualmente il ragazzo non è ancora uscito dalla scuola, avrà l’ultima possibilità nella prossima puntata del talent show.

Amici 2022, Mirko dovrà mostrare la sua bravura, in ballo c’è la maglia e la permanenza a scuola

Lunedì 27 Settembre 2021 è stata comunicata la prima sfida ufficiale del programma, Anna Pettinelli, la maestra di canto ha lanciato il guanto di sfida a Flaza, la cantante della maestra Cuccarini.

La sfida sarà tra Gea, una cantautrice e batterista, la quale si è mostrata proprio durante il casting del programma al termine delle registrazioni avvenute Giovedì.

La maestra Pettinelli aveva dimostrato l’incertezza nei confronti di Flaza, decidendo di metterla in sfida perché affermava che la ragazza è carina ma non sa niente.

Sembra trasparente e quando sale sul palco deve poter impressionare, lei non riesce a farlo, Flaza è liscia e sembra proprio come l’acqua gassata. La sfida tra Flaza e Gea andrà in onda nella puntata domenicale del talent show.

Le new entry in casetta sono Kandy, Elisabetta e Rea

Durante la puntata scorsa del talent andata in onda domenica 26 Settembre 2021, su Canale5 si sono uniti altri concorrenti nella scuola di Maria de Filippi.

Sono 3 cantanti, i quali sono diventati gli alunni di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, Zerbi ha consegnato la maglia a Rea, una cantautrice bolognese di 18 anni, mentre gli altri due Kandy di 20 anni ed Elisabetta sono entrati a far parte della classe di Anna Pettinelli.

Giacomo è ancora in attesa di sapere quale sarà il suo sfidante per cercare di entrare nella scuola del talent show, per il concorrente è prevista una sfida con un allievo di Lorella Cuccarini o di Anna Pettinelli, ma non si sa ancora il nome del destinatario nella busta rossa.

