alessandro-siani-senza-freni-a-striscia-la-notizia:-scoppia-il-caso

Alessandro Siani siede per la prima volta con Vanessa Incontrada dietro al bancone ma nonostante gli ottimi ascolti qualcosa va storto

Tante novità nella nuova edizione di Striscia la notizia che ieri sera ha ripreso la programmazione su Canale 5. Innanzitutto i conduttori con il comico e attore napoletano Alessandro Siani e l’attrice e conduttrice Vanessa Incontrada. Ci sono poi le nuove veline, la bionda italo-americana Talisa Jade Ravagnani e la mora Giulia Pelagatti.

Ma a far notizia come spesso succede per il programma di Antonio Ricci, è un’uscita ritenuta infelice, una frase detta con la speranza di far ridere in un tg storicamente satirico. Al debutto dietro il bancone del programma Alessandro Siani ha fatto parlare di sé.

Alessandro Siani, cos’ha detto parlando di Roma

I due hanno rotto il ghiaccio perché emozionati per la nuova avventura. La Incontrada ha prima chiesto al collega un bacio di incoraggiamento ma c’è stato un rifiuto perché Siani si è definito un “No vas“, giocando con le parole facendo riferimento all’attualità, altra caratteristica della trasmissione. L’attore ha poi ceduto, poggiando le labbra sulle guance della collega.

È sempre in apertura della trasmissione che è arrivata la frase incriminata. Siani ha detto che c’è un pubblico variegato: “Abbiamo un pubblico variegato, dalla Puglia arrivano i pugliesi, dalla Calabria i calabresi, da Roma arrivano… i cinghiali!”.

#striscialanotizia Alessandro Siani è riuscito nell’ardua impresa di far rimpiangere Ezio Greggio — Liliana (@lilianarita23) September 27, 2021

Il riferimento è chiaramente alle ultime immagini che dalla capitale hanno fatto il giro del mondo con i cinghiali in giro per la città in cerca di cibo. Un problema che sta assillando i romani e c’è stata anche una denuncia pubblica da parte dell’attore Massimo Lopez. La battuta, però, non è stata ben vista da tutti i romani che sui social hanno in qualche modo risposto.

