viaggio-nel-centro-californiano-che-cura-i-mammiferi-marini.-“i-nostri-animali-hanno-prestato-la-voce-al-signore-degli-anelli”

“Ho passato oltre metà della mia vita a lavorare e fare volontariato qui al Marine Mammal Center”, racconta Giancarlo Rulli, direttore marketing e comunicazione della struttura che a Sausalito, presso San Francisco, si prende cura dei mammiferi marini. È lui che ci accoglie all’inizio della nostra visita. “Ho iniziato come volontario nel 2004 a quattordici anni e da allora ho registrato migliaia di ore di servizio insieme ad altri 1.400 volontari attivi che costituiscono la spina dorsale della nostra organizzazione. Nel 2015, ho lasciato la mia carriera di giornalista presso la Cbs Radio di San Francisco per iniziare a lavorare nel dipartimento delle comunicazioni del Centro al culmine della crisi dei leoni marini della California, un dramma che ha visto migliaia di cuccioli di leoni marini malnutriti trascinarsi a riva lungo la costa della California a causa di acque oceaniche insolitamente calde. Quell’evento è stato un punto di svolta per me”.

Rulli, che ora vive in questa zona, ha origini italiane. La maggior parte dei suoi antenati emigrarono negli Stati Uniti nei primi anni del 1900 come minatori di carbone. Si stabilirono in Pennsylvania e Illinois, prima di trasferirsi in California. “Sono cresciuto con un profondo apprezzamento per la cultura e il cibo italiani grazie all’azienda di pasticceria di mia madre e mio padre, l’Emporio Rulli che ha sede a Larkspur, in California, dal 1988” ricorda, mentre riflette anche sulla sua passione per gli animali. “Fin dalla tenera età, i leoni marini mi hanno affascinato. Sono animali socievoli e meravigliosi che hanno una storia incredibilmente ricca qui nell’area della baia di San Francisco. Ringrazio mia zia, che era un’ex volontaria presso il Marine Mammal Center e ha studiato biologia marina alla California Davis University, per aver ispirato la mia passione per i leoni marini e altri animali del mare”.

I mammiferi marini di cui si prende cura il Marine Mammal Center sono una finestra sulla salute dei nostri oceani, ma anche su quella umana. Abbiamo scoperto il perché parlandone con il ceo della struttura, Jeff Boehm, alla sede del centro, una vasta struttura con vasche e spazi per gli animali salvati, pannelli solari per l’energia sostenibile e tutte le più moderne tecnologie, che ne fanno anche uno dei più grandi centri di ricerca scientifica e di raccolta di dati al mondo.

The Marine Mammal Center (Tmmc) si trova in una posizione davvero particolare…

Ci troviamo su un ex sito missilistico Nike. L’esercito degli Stati Uniti costruì e gestì, da 1953 al 1979, oltre 265 batterie di missili Nike nel territorio nazionale. L’installazione meglio conservata si trova proprio nei Marin Headlands, conosciuta come SF88. Aveva lo scopo di proteggere dagli attacchi dei bombardieri sovietici. Fu aperto nel 1954. In principio fu equipaggiato con missili Nike Ajax e poi convertito per contenere missili Nike Hercules. Il sito è stato dismesso nel 1974, ma alcune sue parti, con anche tre missili, possono essere ancora visitate contattando il Golden Gate National Park Service. Il nostro Marine Mammal Center ha aperto nel 1975, un anno dopo la chiusura del sito missilistico. I silos sotterranei ospitano ora il sistema di filtrazione dell’acqua di tutta la struttura e usiamo anche una tecnologia moderna per l’acqua, adesso filtrata attraverso un avanzato sistema di letto di sabbia e ozono che consente un tasso di recupero dell’acqua dell’80%.

Siete infatti anche un centro di ricerca globale, famoso in tutto il mondo.

Siamo una non-profit statunitense privata. Siamo stati fondati a Sausalito da Lloyd Smalley, Pat Arrigoni e Paul Maxwell. Dal 1974 abbiamo salvato oltre 24mila leoni marini. Ma, allo stesso modo, siamo un centro di ricerca ambientale e per l’educazione sui mammiferi marini, cetacei come balene, delfini e focene, pinnipedi come foche, trichechi e leoni marini, lontre e sirenidi. Salviamo questi animali, anche cuccioli in difficoltà. Nel nostro centro ricevono cure veterinarie, sono riabilitati e rimessi in libertà al più presto. Il nostro team di ricerca consiste di veterinari e biologi. Non conducono solo diagnosi e interventi medici, ma anche rapporti scientifici sulla salute degli animali in relazione alla chimica ambientale. Inoltre raccolgono dati e collaborano con altre istituzioni per fornire informazioni vitali su malattie, sistemi immunologici ed effetti ambientali.

Al momento e in futuro, su cosa state indirizzando le vostre ricerche?

Al centro ci focalizziamo sul cancro, e quello che impariamo dai nostri animali contribuisce alla ricerca che potrebbe eventualmente condurre a cure per gli umani, sul cambiamento climatico, sul cibo marino sostenibile, perché sostenendo la pesca sostenibile, possiamo garantire abbondanza di pesce sia per i mammiferi marini che per le generazioni future, sui rifiuti degli oceani e sulla loro eliminazione. Abbiamo anche un centro alle Hawaii, dove siamo impegnati nella conservazione della foca monaca. Alcuni dei nostri pazienti vengono poi dotati di tag radio o satellitari prima del rilascio, per ulteriori obiettivi di ricerca specifici. Il nostro centro collabora con omologhi di tutto il mondo, in Canada, Messico, Brasile, Australia, Inghilterra, Paesi Bassi, Francia e Germania, e altre istituzioni per studiare casi complessi o straordinari. Ci impegniamo poi molto nello studio delle balene e del loro comportamento.

Quali sono stati alcuni dei maggiori risultati che avete ottenuto?

I nostri ricercatori hanno scoperto che l’acido domoico è l’agente eziologico responsabile della malattia in un gran numero di leoni marini della California. Quando consumato dai mammiferi marini, l’acido domoico attiva i percorsi neurali nel cervello, in particolare l’ippocampo. Questa attivazione neurale non è regolata e provoca convulsioni. L’esposizione ripetuta causerà un’attivazione ripetuta, bruciando infine questi percorsi neurali e causando danni permanenti al cervello, in particolare l’atrofia dell’ippocampo. L’acido domoico è la stessa biotossina che causa l’avvelenamento da molluschi amnesici negli esseri umani. E, in questo settore, abbiamo anche una collaborazione con la Stanford University e il loro centro di neurologia. Qualsiasi animale che deve essere eutanizzato umanamente sarà sottoposto a un’autopsia per ulteriori ricerche e abbiamo attuato perfino ricerche nel settore del DNA. Inoltre, ci teniamo a sottolineare che gli animali vengono soppressi solo quando non c’è più nulla da fare. Quando gli animali non possono invece più vivere in libertà a causa di danni subiti o particolari malattie collaboriamo con la National Oceanic and Atmospheric Administration e la National Marine Fisheries Service per trovare loro una casa permanente in uno zoo o acquario approvato.

Come sviluppate il vostro programma di educazione, è aperto a tutto il mondo?

Il nostro programma di istruzione raggiunge ogni anno oltre 100mila scolari e adulti e mira a sottolineare il legame umano con l’ambiente marino. Abbiamo gruppi di bambini che visitano il centro, abbiamo un team Sea to School, che visita le scuole della Bay Area, abbiamo studiosi, ricercatori e scienziati da tutto il mondo, tra cui pure l’Italia, che vengono per periodi da noi.

Di chi è la proprietà del centro e chi sono i vostri maggiori finanziatori?

Il Marine Mammal Center è di proprietà del governo e interamente finanziato da privati, oltre che dalla collaborazione con aziende e imprese corporate. Tra i nostri donatori ci sono Procter and Gamble, per molti anni Oracle e, più di recente, anche Salesforce, il cui amministratore delegato Marc Benioff è molto impegnato nella tutela ambientale e degli oceani.

Come si è appassionato lei, invece, a questo mondo?

Sono cresciuto a circa venti minuti da qui, a San Rafael. Fin da bambino mi piacevano gli animali. Ma fu durante la pausa estiva scolastica che lavorai proprio qui come volontario e mi feci affascinare dal lavoro dei biologi e veterinari. Dopo gli studi, ho lavorato all’Animal Health and Conservation Science al John G. Shedd Aquarium di Chicago, ma sono tornato qui non appena ne ho avuto la possibilità, nel 2008. Era come se io avessi lasciato il Marine Mammal Center, ma questo non avesse mai abbandonato me. Questo luogo mi era rimasto nel sangue. Per me è veramente bello vedere gli animali tornare in libertà, lavorare con la comunità e ispirare le nuove generazioni ad amare e proteggere l’ambiente.

C’è un episodio che ricorda particolarmente nella sua carriera?

Un leone marino californiano di nome Spicy, che aveva una personalità davvero spiccata e divertente. Poi, certe collaborazioni creative, come quando lavorammo con George Lucas o quando vennero a registrare al Marine Mammal Center le vocalizzazioni di elefanti marini e di leoni marini per la trilogia dei film de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson. Il sound designer David Farmer aveva visitato il centro durante la stagione dei cuccioli di foca di elefanti marini e ne era rimasto impressionato. Le voci dei nostri animali sono state una componente principale per il suono degli Orchi, i leoni marini del nord, e degli Uruk, leoni marini della California. Prestate attenzione la prossima volta che vedete questi film!

L’articolo Viaggio nel centro californiano che cura i mammiferi marini. “I nostri animali hanno prestato la voce al Signore degli Anelli” è tratto da Forbes Italia.