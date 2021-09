sport:-endu,-investimento-da-1-mln-per-la-digital-company-del-mondo-dello-sport-(2)

(Adnkronos) – Gli asset di business di Endu sono la base dati profilata, la piattaforma, i media, l’experience digi-field creando un unicum per beginner, appassionati e agonisti nel trovare servizi, informazioni ed esperienze legate alle loro passioni. Questo crea touch point esclusivi e fortemente targettizzati per brand e territori verso gli appassionati e il potenziale mercato di oltre 4 mld che il mercato italiano vale nel suo insieme come spese afferenti a questo target.

“Gli sport di endurance sono i più diffusi e praticati dalla popolazione over 20 anni. Il running, il nuoto e il ciclismo hanno da anni trend in forte crescita e sempre più costituiscono una motivazione turistica dominante. Si è aggiunta così per Endu una nuova linea di crescita legata al cicloturismo e al turismo sportivo in generale”. Spiega il Presidente di Endu, Andrea Balestrieri.

L’investimento del Fondo Rilancio Startup è volto a dare sostegno al rilancio del progetto in uscita dalla pandemia e a sostenerlo fino al prossimo importante round, previsto tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, che permetterà a Endu di raggiungere il proprio obiettivo sul mercato italiano e lanciare l’espansione internazionale.