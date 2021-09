Gf Vip, il papà di Manuel Bortuzzo stronca la storia con Lulù

Il papà di Manuel Bortuzzo non è convinto dell’amore sbocciato tra suo figlio e Lulù: ecco cosa ha dichiarato.

La scintilla d’amore scoppiata all’interno della casa più spiata d’Italia tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié, meglio nota come Lulù, continua a restare tra i temi più caldi della sesta edizione del Gf Vip 6. Tra i due sin da subito è nata una grande intesa e complicità, che li ha portati nelle prime puntate a finire sotto le luci dei riflettori.

In pochissimo tempo quella che poteva sembrare una grande amicizia si è poi trasformata in qualcosa di più profondo: qualche notte fa è scattato il primo bacio, prontamente ripreso da Alfonso Signorini durante la scorsa puntata del reality, e da allora la coppia non si nasconde più.

Le immagini delle dolci effusioni hanno ormai riempito la rete e i social. Non tutti però sembrano essere a favore della loro relazione, tra chi dice che hanno corso troppo e chi accusa Lulù di cercare solo popolarità. E tra coloro che non sono proprio convinti della frequentazione, c’è anche il papà di Manuel Bortuzzo.

Le parole del papà di Manuel Bortuzzo su Lulù Selassié

Franco Bortuzzo ha rilasciato ai microfoni di Radio Radio dichiarazioni destinate a far discutere e che probabilmente scateneranno qualche reazione in Manuel. Ospite di Giada Di Miceli nella trasmissione “Non succederà più”, ha voluto sottolineare che in una circostanza come quella del Grande Fratello “si creano altre sensazioni e altre emozioni”. Secondo il papà del giovane rimasto paralizzato nel 2019 dopo essere stato sparato, l’attuale rapporto con Lulù è soltanto “una bella amicizia”.

“Non credo al colpo di fulmine”, ha sottolineato, aggiungendo che secondo il suo parere la principessa Selassié non è il tipo di ragazza che può piacere a Manuel. “Lo dico guardando tutte le sue ex – ha specificato – io non lo vedo con gli occhi presi e posso dirti che mio figlio quando è preso lo noti che è veramente cotto”.

