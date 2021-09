di-maio-“export-in-italia-+22,8%,-superiore-a-germania-e-francia”

MARSALA (TRAPANI) (ITALPRESS) – “Nei primi sette mesi dell’anno abbiamo assistito ad un boom per le esportazioni di prodotti italiani. Ne abbiamo discusso oggi a Marsala, durante gli Stati Generali dell’Export”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che spiega: “In valori assoluti, l’export dei primi sette mesi del 2021 equivale a circa 300 miliardi di euro e supera non solo i 244 miliardi dello stesso periodo del 2020, ma anche i 286 miliardi dei primi sette mesi del 2019, l’anno d’oro dell’export italiano. L’Italia sta facendo meglio anche rispetto ai principali partner europei. L’aumento delle esportazioni italiane nel primo semestre del 2021 (+22,8%) è stato infatti superiore all’incremento di Germania e Francia”. “Il Made in Italy – sottolinea Di Maio – si conferma senza dubbio traino della ripartenza italiana, grazie anche alla spinta del Patto per l’Export, con cui abbiamo stanziato ben 5,4 miliardi di euro in 18 mesi. Aumentare le esportazioni di prodotti italiani all’estero significa creare più lavoro in Italia. Adesso occorre sfruttare questa opportunità mettendola in stretta relazione con i circa 230 miliardi del Pnrr. Abbiamo un’occasione unica, facciamo valere l’eccellenza italiana”.

(ITALPRESS).