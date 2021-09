“come-fott***-i-cittadini”.-di-battista,-pesantissima-accusa-a-draghi:-il-grande-“raggiro”

Alessandro Di Battista ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio a In Onda, su La7, nella puntata del 26 settembre attacca il governo Draghi: “La democrazia rappresentativa non rappresenta più nessuno, questo per me non è un Paese democratico”. Ne è un esempio il referendum. “Sono raggiri dell’opinione pubblica”.

“E non è del tutto democratico l’avvio al governo Draghi”, prosegue Alessandro Di Battista, “perché è evidente che tutto sia regolare dal punto di vista parlamentare, ma in questo Paese se voti in dissenso rispetto all’establishment i partiti si organizzano per fottere il cittadino”.

Dibba confessa di aver votato in passato Rifondazione Comunista, Emma Bonino, “pentendosene amaramente”, e infine l’Italia dei Valori, di cui però non si è mai pentito. “Fece opposizione a Berlusconi e per me è ancora oggi un valore”, conclude Di Battista. “Una virtù del Movimento 5 stelle è stata scardinare il bipolarismo che per me è una truffa”.