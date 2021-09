Cosa sapere su Caitlyn Becker di Abito da sposa cercasi: una giornalista protagonista del reality, ecco chi è.

Abito da sposa cercasi, in tutte le sue versioni, è uno dei format più seguiti di Real Time: puntate giornaliere in cui scopriamo persone comuni e non solo che sono alle prese con una scelta ardua. Ovvero quella dell’abito con cui sposarsi. Le donne che partecipano al programma devono spesso fare una lunga ricerca per ottenere i risultati sperati e a volte abbiamo trovato in trasmissione qualche vip.

Tra coloro che hanno preso parte al reality show alla ricerca dell’abito da sposa ideale, c’è Caitlyn Becker, che è una conduttrice e giornalista vincitrice di un Emmy. Attualmente, la corrispondente dell’Huffington Post è anche corrispondente di Los Angeles su DailyMailTV. La donna è stata elogiata dagli spettatori per aver sempre portato in onda la sua personalità autentica.

Cosa sappiamo di Caitlyn Becker, giornalista protagonista di Abito da sposa cercasi

Oltre al suo amore per le ultime notizie e gli argomenti caldi, è anche una buongustaia e una guru della bellezza. Di recente ha intrapreso una nuova avventura professionale che va in questo senso e conduce da qualche mese un nuovo podcast – Bizarre Beauty. Per tre anni Caitlyn è stata uno dei volti di HuffPost Live, il braccio video di The Huffington Post, che ospitava segmenti live quotidiani su una vasta gamma di argomenti, dalle interviste alle celebrità, alla moda e alla bellezza, alle questioni femminili e alle notizie più importanti del giorno.

Ma la Becker ha davvero una lunghissima gavetta alle spalle e ha raccolto notizie sulle celebrità come reporter di TMZ per diversi anni. Non solo: è stata presente in decine di trasmissioni a tema, in qualità di ospite. Ricordiamo solo “The Today Show”, “The Wendy Williams Show”, “The Insider” e “The Dr. Oz Show”. Ce ne sono però davvero molte altre che è impossibile citare tutte. Ha sposato suo marito Daniel nel 2015 e appunto ha avuto la possibilità di partecipare prima ad Abito da sposa cercasi. La coppia ha due animali da compagnia, il cane Dexter e il gatto Khaleesi.

