sangiovanni-e-giulia-stabile:-la-loro-relazione-va-avanti-ma-lontana-dai-social

In queste settimane, in molti curiosi si sono domandati se la relazione tra la ballerina Giulia Stabile ed il cantante Sangiovanni fosse giunta al termine. I due ex partecipanti ad Amici stanno ancora insieme ma stanno cercando di esporre meno il loro amore.

Nelle ultime settimane, si è diffusa un po’ di preoccupazione tra i fan della coppia formata da Giulia Stabile e Sangiovanni: è da un po’ di tempo che i due non appaio insieme sui social. Giulia è intervenuta per spiegare la situazione e dare una risposta ai gossip che circolano continuamente sui due.

Giulia Stabile: un “amore lontano dai social” con Sangiovanni

In un’intervista con il sito Whoopsee.it, Giulia Stabile ha spiegato che la sua relazione con Sangiovanni sta andando avanti, senza nessuna interruzione. Il motivo per cui i due non si mostrano più insieme sui social è dettato da una scelta personale: la giovane coppia vuole avere una maggiore privacy e allontanarsi dal continuo gossip.

Giulia ha affermato che lei e Sangiovanni stanno cercando di “allontanare sempre di più il loro rapporto dai social” in modo da “renderlo più sano”. La coppia continua a voler “far sentire la vicinanza col pubblico” ma mantenendo private alcune parti della loro vita.

Sangiovanni, non molto tempo fa, si era sfogato tramite il suo profilo di Instagram, dichiarando di essere stanco delle continue voci sul loro rapporto. Nel video condiviso sui social, Sangiovanni aveva invitato i fan a pensare al loro talento e non ai pettegolezzi.

In un’intervista Sangiovanni ha dichiarato, parlando della relazione con Giulia, che i due si vedono poco e di essere infastidito dal gossip. Il cantante non si aspettava di ricevere un’attenzione così esasperata, non aveva considerato che i fan si “concentrano anche sul lato umano, privato, non solo su quello artistico”.

Sangiovanni e Giulia sono due artisti che stanno ottenendo sempre più successo e ciò che vorrebbero è essere riconosciuti come tali. I due continuano ad essere una coppia e sostenersi a vicenda e desiderano vivere la loro relazione in tranquillità.

