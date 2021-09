milano:-amministrative,-chiamati-alle-urne-quasi-un-milione-di-elettori

Milano, 25 set. (Adnkronos) – Sono circa un milione i milanesi chiamati alle urne per le prossime elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Ai 986.972 elettori residenti a Milano si aggiungono circa 42.260 elettori Aire, gli italiani residenti all’estero che per le amministrative non potranno esprimere il loro voto per corrispondenza ma dovranno far rientro in Italia, per un totale di 487.653 uomini e 541.579 donne. Circa 60mila, inoltre, sono i cittadini diventati maggiorenni dopo il 5 giugno 2016 che voteranno per la prima volta alle amministrative, si comunica dal Comune di Milano.

L’Ufficio elettorale e il salone centrale di Via Larga 12 saranno aperti da lunedì 27 settembre a venerdì 1 ottobre dalle ore 8.30 alle 19, sabato 2 ottobre dalle 8.30 alle 20, domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15.