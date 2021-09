gf-vip-6,-tommaso-eletti-reagisce-alle-critiche:-cos’ha-detto

GF Vip 6 Tommaso Eletti ha voluto rispondere a chi dalle ore successiva alla sue esclusione dal reality l’ha preso di mira

Tommaso Eletti non ha mai avuto un grande feeling con il pubblico e ora che è stato eliminato dal Grande Fratello Vip c’è stato l’ennesimo ‘episodio’ dello scontro tra lui e i followers. L’uscita dalla casa è stata caratterizzata dal faccia a faccia con Valentina Nulli Augusti, l’ex fidanzata di 19 anni più grande di lui che ha tradito a Temptation Island. Alle feroci critiche a seguito di questo episodio e dell’eliminazione dal reality, il ragazzo ha reagito.

Ma andiamo con ordine e vediamo prima cos’è successo. La sera della sua eliminazione ha avuto la visita nel giardino del GF Vip 6 di Valentina. La donna gli ha detto che deve vergognarsi per come si è comportato, tradendolo davanti a tutta Italia a annullandola nella sua femminilità con la sua gelosia. Una vicenda che ha fatto esultate sul web le tantissime persone che non amano particolarmente il romano 19enne.

GF Vip 6, Tommaso Eletti: “Gli insulti non mi sfiorano”

Tommaso sui social ha prima fatto un in bocca al lupo a Davide Silvestri, il concorrente che ha avuto la meglio su di lui nel corso dell’ultima puntata e che pertanto proseguirà nel gioco del reality. Ma non poteva non rivolgere alcune parole a chi fin dal primo giorno in cui ha messo piede nella casa l’ha osteggiato. “Gente che mi parla contro continuate pure a me nemmeno mi sfiorano gli insulti. Un bacio a tutti“.

La sua eliminazione fin dai primi giorni se non era scontata era comunque considerata possibile visti i trascorsi con Temptation Island. Visti i tanti detrattori che in questi mesi hanno espresso molte critiche nei suoi confronti, non era difficile prevedere una breve permanenza nella casa.

