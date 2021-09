Anamei: dall’Amazzonia, la salvezza. Documentario di Alessandro Galassi

ANAMEI: DALL’AMAZZONIA, LA SALVEZZA

Tavola rotonda con proiezione del documentario Anamei, I guardiani della foresta, di Alessandro Galassi

27 settembre 2021, ore 18-20.30 – Centro Culturale San Fedele, via Hoepli 3/B, Milano

Tavola rotonda promossa da: Associazione Laudato si’ – Un’alleanza per il clima, la Terra e la giustizia sociale

L’evento è inserito nel calendario ufficiale di All4Climate-Italy 2021, iniziativa del Ministero per la Transizione ecologica e del Programma di comunicazione sui cambiamenti climatici Connect4Climate della Banca Mondiale, in vista della 26° Conferenza delle Parti (COP26) della Convenzione ONU sul Cambiamento Climatico che si terrà a Glasgow nel novembre 2021.

Con l’autore Alessandro Galassi dialogheranno:

Don Virginio Colmegna, presidente Casa della carità “Angelo Abriani”

Padre Giacomo Costa, direttore di Aggiornamenti sociali

Padre Joshtrom Kureethadam, coordinatore del Settore Ecologia e Creato del Dicastero Vaticano per il Servizio allo Sviluppo Umano Integrale

Daniela Padoan, scrittrice, associazione Laudato si’

L’ultimo lavoro del regista Alessandro Galassi, Anamei: I guardiani della foresta (2021, 63’) mette in dialogo la resistenza degli indigeni Harakbut di Madre de Dios, nell’Amazzonia peruviana, con la profezia dell’ecologia integrale di papa Francesco.

Un messaggio quanto mai potente alla vigilia del vertice di Glasgow in cui i leader mondiali sono chiamati a dare concretezza politica al codice rosso sul cambiamento climatico lanciato appena un mese fa dagli scienziati dell’International panel on Climate Change.

Perché non è ancora troppo tardi per cambiare rotta. Nell’ostinazione con cui gli indigeni curano le ferite dell’Amazzonia, sfregiata dalle miniere d’oro clandestine, si nasconde la chiave di una guarigione possibile. Per la foresta e i suoi popoli come per il pianeta e l’umanità tutta. Tutto è collegato.

Anamei è l’albero della salvezza. Nel passato come nel presente, gli Harakbut di Madre de Dios – poche migliaia di donne e uomini dell’Amazzoia peruviana – trovano in questo mito antico la forza di resistere al saccheggio delle risorse. Prima era il caucciù, ora sono le miniere d’oro clandestine a mutilare la selva e i suoi popoli.

Non tutto, però, è perduto: gli indigeni, guardiani della foresta, continuano a curare le ferite di entrambi. La guarigione è, dunque, possibile, per il pianeta come per gli esseri umani. Questa è la profezia di speranza dell’Amazzonia che Francesco, il Papa della Laudato si’ ha voluto far conoscere al mondo con il Sinodo, aperto a Madre de Dios nel gennaio 2018 e proseguito in Vaticano nell’ottobre di un anno dopo. Gli accadimenti successivi hanno confermato la lungimiranza di quell’intuizione: prima il Covid, poi l’approfondirsi della crisi climatica certificata ora dagli scienziati dell’International panel on climate change (Ipcc) in vista del vertice di Glasgow, tra le ultime opportunità di cambiare rotta.

Muovendosi con delicatezza da una sponda all’altra dell’Atlantico, dalla terra screpolata dalle cave al Vaticano, Alessandro Galassi compone una poesia in immagini lunga 63 minuti e capace non solo di raccontare ma di far percepire allo spettatore la bellezza ferita dell’Amazzonia e il suo spirito indomabile.

Lo spirito di Anamei, il cui mito, animato e letto dalla poetessa Ana Varela Tafur, scandisce la narrazione.

Dopo la prima nazionale a Milano, Anamei inizierà il viaggio tra Vecchio e Nuovo Mondo attraverso le rassegne documentaristiche dedicate al racconto del contemporaneo.

TRAILER: http://alegalassi.it/anamei-los-guardianes-del-bosque/

per contatti: associazionelaudatosii@gmail.com

(Daniela Padoan, tel 3394917840 e Lucia Capuzzi tel 3494345629)