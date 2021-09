Silvia Bonolis: cosa è successo alla figlia di Paolo e Sonia Bruganelli

Silvia Bonolis, figlia di Paolo e Sonia Bruganelli, è stata costretta a una delicata operazione subito dopo il parto: cosa è successo.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli difficilmente dimenticheranno quanto accaduto alla loro figlia Silvia e quello che hanno attraversato come genitori. La piccola è stata costretta a una delicata operazione a poche ore dal parto. Tutto ha inizio con l’ultima ecografia effettuata dalla moglie del conduttore prima del parto e con quel responso terribile: l’ecografia evidenzia una cardiopatia grave.

L’operazione riesce a salvare la vita della piccola Silvia Bonolis, ma va detto che questo ha anche comportato altre problematiche per la bambina. Ha infatti avuto un ritardo nella crescita e come spiegato dalla sua mamma Sonia anche difficoltà motorie. Sonia Bruganelli è sempre stata molto onesta nel parlare di quei momenti e delle sue paure di fronte a quanto stava accadendo alla figlia, un dramma che ovviamente coinvolgeva tutta la sua famiglia.

Il dramma vissuto da Silvia Bonolis e dalla sua famiglia

Anche nel corso dell’intervista rilasciata alla trasmissione ‘Verissimo’, in onda su Canale 5, Sonia Bruganelli ha spiegato a Silvia Toffanin che aveva una grande paura di affezionarsi a quella bambina e addirittura non ci sono foto di Silvia Bonolis da neonata. Le prime foto risalgono a quando la piccola aveva 4 mesi e oggi si può comunque dire con certezza che l’amore dei genitori per questa bambina è senza dubbio innato. Vedere quella piccola ricoverata con tutti quei tubicini, per Sonia Bruganelli è stato comunque un trauma.

La moglie di Paolo Bonolis, parlando in un’intervista di quanto avvenuto alla sua bambina, ha confessato anche di aveva avuto timore a toccarla e allattarla. Una volta uscita dall’ospedale, l’odissea della piccola Silvia Bonolis non è però terminata. Infatti, la piccola ha avuto un disturbo post operatorio, per cui si è dovuta sottoporre a molte sedute di fisioterapia e logoterapia. Oggi, secondo gli ultimi aggiornamenti, la bambina sta bene e sta provando a vivere una vita normale o quasi.

