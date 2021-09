sergio-caputo-sposato:-il-matrimonio-con-cristina-zatti-e-i-figli

Il cantante Sergio Caputo è sposato: il matrimonio con Cristina Zatti e i figli, la sua vita privata, perché vive all’estero.

Riservatissimo, Sergio Caputo ha sempre preferito far parlare la sua musica: del cantante di Il Garibaldi Innamorato e altri successi che hanno fatto la storia della musica italiana non si hanno molte notizie. Lui stesso ha voluto rivelare il perché nel corso di un’intervista televisiva, realizzata in estate su Raiuno. Lontano dal gossip, negli anni il cantante ha scelto di allontanarsi anche dall’Italia e infatti da tempo vive in Francia.

Qui si è sposato ed ha moglie e figli, ma ogni volta che torna in Italia è sempre accolto alla grande dai suoi fan, come si è potuto appurare anche nelle scorse settimane, all’arrivo a Roma. Nonostante dunque si tenga lontano dai riflettori, la gente – il suo pubblico – ama Sergio Caputo, il cantante felicemente sposato con Cristina Zatti, mamma dei loro tre meravigliosi bambini.

Cristina Zatti, l’aneddoto sulla moglie di Sergio Caputo

Anche la donna è molto riservata e gli scatti che la immortalano sono più unici che rari, anzi ve ne è uno solo che è di pubblico dominio e risale a qualche anno fa. Lo swing man di Sabato italiano, infatti, nel 2015 ha pubblicato un disco di inediti, quasi tutti in inglese, eccezion fatta per un brano in italiano, ovvero “A bazzicare il lungomare”. Il disco si chiamava “Pop, jazz and love” e vi erano 10 brani inediti, ma soprattutto vi era una copertina molto particolare che qualcuno ricorda.

C’era infatti una donna che usciva dalla doccia, sorridente e con in testa un asciugamani avvolto. Quella donna, come aveva spiegato lo stesso cantante presentando un disco a cui ha dimostrato di essere molto legato, era appunto sua moglie Cristina Zatti. Anche la dedica di quel disco è molto particolare: infatti, è rivolta a Lucrezia e Victor, i primi due figli della coppia, che al momento dell’uscita del disco si apprestavano a iniziare l’asilo. Un disco, insomma, in cui la componente familiare era molto forte.

