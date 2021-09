paolo-bonolis-e-sonia-bruganelli:-vite-separate?-come-stanno-le-cose

In tanti si chiedono se Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli stiano ancora insieme o se sia invece in corso una crisi di coppia.

Sonia Bruganelli è uno dei volti principali del Grande Fratello Vip 6. Alfonso Signorini l’ha scelta infatti come opinionista insieme ad Adriana Volpe per commentare, puntata dopo puntata, le vicende legate agli inquilini della casa più spiata d’Italia. Se da una parte la vita privata dei “vipponi” è ormai divenuta di dominio pubblico, quella della moglie di Paolo Bonolis continua a restare abbastanza riservata. Soprattutto in riferimento al suo rapporto con il famoso conduttore e showman romano, con il quale è legata da circa 25 anni.

Qualche mese fa sono iniziate a circolare alcune clamorose voci di crisi della coppia, e ancora oggi continuano ad aleggiare nell’aria. Emblematiche le parole dell’opinionista del Gf Vip rilasciate a Verissimo. “Stiamo bene insieme in maniera molto adulta. Credo che Paolo sia il mio migliore amico”, ha spiegato a Silvia Toffanin.

E ha aggiunto che forse lui vorrebbe più trasporto da parte sua: “Sono sempre stata poco romantica e ora anche di meno – ha detto – per cui avverto di avere delle carenze nei suoi confronti e lo ringrazio perché lui mi aspetta”. Insomma, i due sarebbero in ottimi rapporti, ma col tempo qualcosa sarebbe cambiato. Non è chiaro se si tratti di crisi. Sicuramente, come da lei stessa sottolineato, sono dei “genitori ben presenti” (la coppia ha tre figli).

“Paolo Bonolis ex marito?”, la misteriosa risposta di Sonia Bruganelli

Ad alimentare all’inizio dell’estate le voci di una presunta crisi era stata proprio Sonia Bruganelli rispondendo in modo spiazzante a un follower su Instagram. Dopo aver pubblicato una foto del mare accompagnata dalla didascalia “libertà e amore sono una cosa sola, ho sempre scelto di amare chi la pensava come me”, i suoi seguaci si erano scatenati per provare a decifrare la riflessione.

Numerosi coloro che hanno pensato si riferisse al popolare conduttore, a tal punto che qualcuno lo ha definito “ex marito”. Per questo una follower ha domandato a Sonia Bruganelli: “Non sta più con Bonolis?”. La diretta interessata ha però preferito eludere la questione, scrivendo di non voler rispondere a quelle domande. La replica dell’opinionista del Gf Vip, che non ha voluto né confermare né smentire, non ha fatto altro che alimentare la curiosità dei fan.

