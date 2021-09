“Ottusa no ma ricc***e sì?”. Katia Ricciarelli, qua viene giù il GfVip; Signorini, l’attacco più inatteso

Tommaso Zorzi attacca Signorini e la Ricciarelli: “Ottusa no ma ric***e si?”. Si trattava di un gioco ad hoc ideato dagli autori per creare dinamiche durante la quarta puntata, e in effetti gli animi si sono scaldati dentro e fuori la casa. Durante la settimana Katia Ricciarelli si è offesa con il gruppo per essere stata definita ottusa durante un gioco organizzato dal Grande Fratello Vip . A definirla così una delle sorelle Selassiè, Tommaso e Alex Belli.

L’aggettivo “ottusa” ha ferito molto la Ricciarelli che durante la diretta di venerdì ha detto: “Io vorrei divertirmi e voglio non essere offesa sulla mia persona, ottusa mai. Sono 50 anni che giro il mondo, non avete il mio percorso, come vi permettete di parlare di me”. Anche Signorini l’ha difesa “attaccando” i ragazzi della casa, atteggiamento che non è piaciuto all’ex vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi che attacca entrambi: “Ottusa no ma ricc***** si?”.

La Ricciarelli infatti aveva usato questo termine parlando con Alex Belli e commentando il suo modo di vestire. Un termine che era stato bonariamente condonato da Signorini che ha chiuso il discorso così: “Non siate schiavi del politicamente corretto, ne abbiamo le tasche strapiene”. Insomma la polemica nella Casa non manca mai.