Luigi Busà, il campione olimpico single? Chi è la moglie Laura Pasqua

Ecco cosa sapere di Laura Pasqua, moglie del campione olimpico Luigi Busà: entrambi sono siciliani doc e si conoscono da quando sono bambini.

Il campione olimpico Luigi Busà, medaglia d’oro nel karate ai Giochi di Tokyo, è sposato da ormai un anno con un’altra atleta della nazionale azzurra, della sua stessa disciplina. Stiamo parlando di Laura Pasqua, che purtroppo all’ultimo non è riuscita a conquistare il pass per la manifestazione a cinque cerchi disputata in terra nipponica. Entrambi sono originari della Sicilia: la loro conoscenza risale a quando erano bambini. I loro padri erano maestri di karate che insieme hanno condiviso diverse sfide agonistiche.

Come rivelato da Busà alla Gazzetta dello Sport, lui e Laura Pasqua ai primi tempi non nutrivano una particolare simpatia l’uno per l’altra: “Mi diceva che ero troppo selvaggio, mentre lei per me era la secchiona che non parlava il dialetto”. Crescendo e maturando il rapporto si è però evoluto fino ad arrivare al fidanzamento prima, e al matrimonio poi. Il loro primo bacio è scattato ormai tanti anni fa sopra a una vespa. “Da quel momento siamo diventati una cosa sola”, ha ricordato il karateka.

Cosa sapere di Laura Pasqua, moglie di Luigi Busà

Laura Pasqua e Luigi Busà sono praticamente cresciuti insieme sul tatami. Nel 2008 sono entrati a fare parte del Gruppo Sportivo della Forestale, mentre nel 2017 sono passati al Centro Sportivo dei Carabinieri. Il curriculum della moglie del campione olimpico è pieno di successi: l’atleta, che ha 33 anni esattamente come il marito, ha una laurea magistrale in Psicologia e vanta un bronzo mondiale, due argenti continentali e oltre dieci titoli nazionali. Insomma, lei e Busà sono una coppia vincente.

Laura Pasqua ha ricevuto la proposta di matrimonio nel 2018 davanti a tutta la nazionale italiana, dopo l’argento del karateka conquistato a Madrid. Il sogno della coppia era quello di sposarsi dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020, poi però il Covid ha modificato tutti i programmi portando al posticipo dei Giochi. I due hanno coronato il loro amore l’11 settembre 2020 nella loro Sicilia. Per il futuro, l’obiettivo di Laura Pasqua è quello di lavorare nel campo della psicologia sportiva, dove ha già iniziato a muovere i primi passi.

