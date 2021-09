la-sorella-di-kerem-bursin,-melis:-“ma-sono-davvero-fratelli?”

Chi ha visto la sorella di Kerem Bursin, Melis Bursin, non ha potuto fare a meno di chiedersi: “Questi sono veri fratelli?”.

Kerem Bursin – ospite per la prima volta di una trasmissione in Italia, ovvero Verissimo su Canale 5 – è ormai un attore turco amatissimo nel nostro Paese, tanto da aver scalzato dal trono, secondo molte fan, il pluricelebrato Can Yaman. Due bellezze diverse le loro: biondo e con gli occhi chiari il primo, moro e tenebroso il secondo. Bellezze diverse anche quelle tra Kerem e la sorella Melis, che ha un profilo Instagram molto seguito.

Coloro che hanno visto la sorella di Kerem Bürsin, Melis Bürsin, hanno avuto difficoltà a credere che i due fossero fratelli. Kerem Bürsin, che interpreta il ruolo principale con Hande Erçel nella serie TV “Love is in the air”, attira l’attenzione anche con la sua vita privata. La sorella maggiore del bel attore, contrariamente a lui, ha i capelli neri e gli occhi castani. A parte questi, i due fratelli non si somigliano affatto: “Non sono fratelli veri?”.

Tutte le differenze tra l’attore Kerem Bursin e sua sorella Melis

Ma non sono solo le caratteristiche fisiche dei due fratelli a evidenziare una demarcazione netta: anche gli interessi sono molto diversi. Se l’attore ha appunto la grande passione per la recitazione, che lo ha spinto sin dove è oggi, la sua sorella maggiore è invece attirata dalla fotografia e questo nel suo profilo Instagram ben si evidenzia. Ma tra i due c’è davvero un grandissimo affetto, come testimonia anche la reazione di Melis Bursin all’arrivo in famiglia della fidanzata del fratello, che è la sua collega attrice Hande Ercel.

Melis Bürsin, sposata a Beirut nel 2017, è una fotografa, come abbiamo detto. Suo fratello più famoso, Kerem, è nato il 4 giugno 1987 a Istanbul, quindi ha vissuto in Scozia (Edimburgo), Indonesia (Medan, Jakarta), Emirati Arabi Uniti (Abu Dhabi, Dubai), Turchia (Ankara, Istanbul), Malesia (Kuala Lumpur), USA (Texas, Boston) per tutta la sua infanzia. A 12 anni il trasferimento definitivo negli USA, fino a quando appunto non ha scelto di tornare in Turchia. Dietro questi spostamenti, c’è il lavoro di suo padre.

