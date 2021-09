Kerem Bursin, ecco perché l’attore turco ha vissuto a lungo negli USA

I segreti della vita privata di Kerem Bursin, ecco perché l’attore turco star in Italia ha vissuto a lungo negli USA.

Sarà sicuramente quella a Kerem Bursin l’intervista più attesa di oggi a Verissimo, il contenitore del sabato e della domenica di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Per la prima volta, infatti, l’attore che interpreta il personaggio di Serkan nella soap opera di produzione turca, Love is in the air, e che ha conquistato il pubblico di casa nostra, sarà intervistato da una televisione italiana.

L’attore giramondo ha vissuto nei primi anni di vita tra Edimburgo, Jakarta, Dubai, Ankara, Istanbul, Kuala Lumpur e Boston, prima di fermarsi a Los Angeles, dove ha inseguito il suo sogno di cinema. Poi un po’ di anni fa, ha scelto di fare retromarcia e di tornare in Turchia. Ma cosa c’è dietro questo carattere di attore giramondo? Lo ha fatto sempre di sua volontà? Scopriamo qualcosa in più sull’attore.

Ecco perché Kerem Bursin ha vissuto a lungo negli Usa: colpa del suo papà…

L’attore turco, come noto, è fidanzato da qualche tempo con Hande Ercel: la coppia è ormai un punto di riferimento per i fan delle soap opera di produzione turca non solo nella finzione, ma anche nella realtà. Tutti i fan infatti adorano questa coppia dello spettacolo e sono molto attenti ai loro trascorsi e al loro presente. Ma come mai a un certo punto della sua vita, ancora giovanissimo, l’attore turco si è ritrovato negli USA, dove peraltro ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo?

Il perché è presto detto e l’attore stesso – che ha una sorella maggiore che vive in Canada – lo ha raccontato in più di un’occasione. Fu per ragioni di lavoro del padre che la famiglia ha a lungo viaggiato per il mondo, fino appunto a stabilirsi nel Nord America. In particolare, la famiglia di Kerem Bursin ha vissuto in un primo periodo nel Texas, quindi a Boston, infine a Los Angeles, dove l’attore ha iniziato a coltivare il suo sogno di percorrere quella carriera artistica per la quale oggi è molto amato.

