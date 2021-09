Cosa sapere sulla rock band degli Europe, chi è il cantante Joey Tempest: che fine ha fatto, oggi ospite su Raiuno.

Si chiama “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80” lo show che va in onda questa sera, 25 settembre, e sabato prossimo 2 ottobre, in prima serata dall’Arena di Verona e su Raiuno, condotto da Carlo Conti. Rivedremo, in due puntate, alcuni degli artisti che hanno maggiormente caratterizzato i tre decenni d’oro della musica e ci sarà spazio anche per ospiti di calibro internazionale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Sergio Caputo, che fine ha fatto il cantante di Il Garibaldi Innamorato

Tra gli ospiti della prima puntata, ci saranno cantanti che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo, ovvero Loredana Bertè, l’inossidabile Umberto Tozzi, Alan Sorrenti con la sua hit Figli delle Stelle, Orietta Berti, tornata a far cantare l’Italia, poi ancora Johnson Righeira, Sandy Marton, il grande Maurizio Vandelli, Samantha Fox, Edoardo Vianello, Tracy Spencer, Sergio Caputo, Spagna. Grande attesa è per la band degli Europe.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Che fine ha fatto Alan Sorrenti, il cantante che ha fatto ballare l’Italia

Chi è Joey Tempest, ritratto del cantante degli Europe

Figura cardine di questo gruppo che con The Final Countdown ha fatto ballare tutto il mondo, vendendo milioni di dischi, è Rolf Magnus Joakim Larsson, noto a tutti come Joey Tempest. Il cantante svedese classe 1963 ha iniziato la sua carriera nel 1979 insieme a John Norum, quindi ha raggiunto un successo nazionale in Svezia nel 1982 registrando l’omonimo primo album “Europe”. L’album del 1984 Wings Of Tomorrow ha permesso agli Europe di fare un tour in tutta la Scandinavia. Joey Tempest è l’autore del famoso inno degli anni ’80 – The Final Countdown, appunto, che ha raggiunto la vetta delle classifiche in 30 paesi del mondo.

La fama e il riconoscimento che lui e gli Europe hanno guadagnato grazie a questa canzone e attraverso altri album (1988 Out Of This World, 1991 Prisoners In Paradise, oltre a un massiccio tour in tutto il mondo) sono durati fino al 1993, quando gli Europe hanno deciso di separarsi. Tempest ha deciso di iniziare la propria carriera da solista come cantautore e cantante. Successivamente, è arrivata per la band una reunion che ha fatto molto discutere. Nonostante il successo di alcuni dischi e brani non è mai stato ripetuto, gli Europe sono ancora attivi con Joey Tempest alla guida: il loro ultimo disco, Walk the Earth, è uscito nel 2017.

The post Europe, chi è il cantante Joey Tempest: che fine ha fatto appeared first on Ck12 Giornale.