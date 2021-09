Arturo Ardimentoso: Gli schermi sono PixelSense Fusion da 90 Hz che da aperti coprono una dimensione di 8,

Pieghevole ma non fragile, gli schermi del nuovo Surface Duo 2 sono due Corning Victus che da aperti misurano 8,3”. Nuovo display laterale sotto forma di barra per vedere notifiche e chiamate. In Italia non si sa se arriva.

Microsoft crede nel suo telefono pieghevole e lancia Surface Duo 2 con connettività 5G e compatibile con la nuova Surface Slim Pen 2. Al momento non sembra che arriverà sul mercato italiano.

Due schermi separati e nessun display plastico pieghevole, anzi, i due vetri sono in Corning Glass Victus. Gli schermi sono PixelSense Fusion da 90 Hz che da aperti coprono una dimensione di 8,3”, mentre singolarmente la diagonale è di 5,8” per una risoluzione di 1344 x 1892 pixel. Da chiuso, il Surface Duo 2 è grande 92,1 mm x 145,2 mm. Da aperto è spesso solo 5,5 mm, ma Microsoft non conta il modulo delle tre fotocamere posteriori. Pesa 248 g.

Dentro c’è uno Snapdragon 888, che vuol dire 5G. Ha 8 GB di RAM e lo spazio di archiviazione può essere di 128, 256 o 512 GB. Ovviamente, il sistema operativo è Android 11 personalizzato per il dispositivo. La batteria è da 4.449 mAh.

Nuovo Duo, nuova barra-display che serviva

Assoluta novità, e anche bella, è la barra laterale sul lato lungo della cerniera, un piccolo display che ospita le notifiche, l’ora, le chiamate e anche lo stato della carica visualizzata con una barra verde che si riduce a mano a mano che la batteria perde autonomia. Una soluzione che ci voleva, dato che quando il Duo 2 è chiuso non ci sono schermi che possano notificare alcunché.

Se sul frontale c’è una fotocamera da 12 MP con flash dual led, dietro c’è un terzetto composto dalla camera principale grandangolare da 12 MP f/1.7 da 27 mm con PDAF e OIS, una tele da 12 MP, f/2.4 da 51 mm, anch’esso con PDAF e OIS, e infine una ultra grandangolare da 16 mm, f/2.2 da 13 mm con correzione software della distorsione.

L’interesse del Surface Duo 2, per chi ne ha bisogno, sta tutto nell’essere pieghevole e godere di uno schermo più ampio quando serve. Microsoft ha mostrato uno uso agile dell’applicazione per le Mail, e anche delle chat e videochiamate con Teams, e naturalmente non poteva mancare il drag&drop tra i due schermi. Il Surface Duo 2 è compatibile con la Slim Pen 2.

Connesso senza fili a Windows 11

Molto interessante la possibilità di collegare senza fili il Duo 2 al PC e usare le app sul telefono direttamente dal computer, così come è possibile portare sulla barra di Windows 11 le scorciatoie delle app presenti sul Duo 2. Si può anche fare copia e incolla tra i due dispositivi.

Non c’è ancora traccia del Surface Duo 2 in Italia. In USA è in preordine con disponibilità dal 5 ottobre a 1.499,99 dollari per la versione da 8 GB di RAM e 128 GB su SSD di spazio di archiviazione