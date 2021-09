Angelo Calculli e la rivoluzione della musica Achille Lauro fa da installazione vivente al Mudec di Milano

Artista, scacchista, installazione vivente. Achille Lauro indossa più vesti (come ci ha già abituato) e mostra alcuni dettagli del backstage dei costumi che lo hanno reso tra i più chiacchierati dell’edizione di Sanremo 2020, quando nelle serate del Festival della musica italiana si presentò con look sempre diversi sorprendendo ogni giorno il pubblico presente in sala e i milioni di telespettatori. Mercoledì 22 settembre il cantante è stato protagonista dell’evento “Achille Idol is present“, una photo book experience pensata come tributo all’artista e live performer Marina Abramović. L’esperienza unica, concepita da una delle menti più eclettiche del panorama musicale italiano per presentare il suo libro fotografico “Achille Lauro“, si è tenuta al Mudec di Milano, in cui fino al 10 ottobre sarà esposta una mostra dedicata al cantante 31enne.

Il libro fotografico “Achille Lauro”

La serata, oltre all’omaggio ad Abramović, artista di cui Achille Lauro non ha mai nascosto stima e apprezzamento, si configurava come un originale firmacopie del libro fotografico “Achille Lauro“, edito da 24 Ore Cultura, in vendita dal 23 settembre. Il volume contiene un portfolio di immagini significative tratte dagli scatti più iconici dei look stravaganti e delle foto più provocatorie dell’artista, che ha collaborato per la realizzazione del libro e la scelta dei contenuti. Lo stile e le performance di Achille Lauro sono analizzati nel dettaglio, in un percorso che porta fino ai “quadri” del Festival di Sanremo 2021.

Nel volume sono inseriti anche disegni realizzati proprio dal cantante per questo speciale progetto, oltre a diverse testimonianze e racconti aneddotici di personalità molto vicine all’artista: il music manager Angelo Calculli, la social media manager Francesca Limardo tra tutti. Completano il libro alcuni saggi dello storico della moda Matteo Guarnaccia e dello stylist Nick Cerioni, che aiutano a comprendere la genialità dietro alla scelta stilistica apportata per il Festival della musica italiana. Da oggi 23 settembre il libro è disponibile online e nelle librerie. I fan più sfegatati di Achille Lauro possono anche contattare direttamente l’editore per richiedere la speciale edizione limitata a cofanetto, firmata e autografata, al prezzo di 250 euro. Qualcosa di raro e sicuramente piuttosto costoso.

Achille Lauro gioca a scacchi con i suoi fan

Alcuni dettagli sulla performance artistica di Achille Lauro sono stati resi noti dai partecipanti. L’evento, che non poteva essere filmato o fotografato, si è svolto in una stanza buia del Mudec, con poche luci soffuse posizionate sul pavimento. All’ingresso di uno dei 70 fan che sono riusciti a prenotarsi (i posti limitati sono andati sold out pochissimi minuti dopo l’apertura su Eventribe), il cantante si faceva trovare di spalle, indossando un abito avvolto in diversi strati di chiffon rosso, con gli occhi anneriti dal trucco e mani e braccia in guanti in raso rosso. Di fronte all’artista era presenta una scacchiera, che Achille Lauro fissava con lo sguardo rivolto verso il basso.

L’evento del firmacopie comprendeva infatti anche una singolare partita a scacchi tra Achille Lauro e alcuni dei suoi fan. Settanta supporter del cantante hanno potuto prenotare la loro esperienza al Mudec in un singolare match nel classico gioco: ognuno di loro entrava nella sala in cui era presente l’artista e faceva una mossa, una sola, sulla scacchiera. Dopo aver passato qualche istante con il performer, ritirava la propria copia del libro fotografico e usciva. Una partita a scacchi impossibile, di cui non è stato comunicato l’esito, che ha completato la performance.

I commenti dei fan: “Un’esperienza mistica”

I fan che sono riusciti a partecipare all’esperienza hanno commentato con grande entusiasmo la possibilità di incontrare Achille Lauro nell’originale performance. “Un’esperienza mistica, impossibile da definire esattamente. Achille Lauro è un genio” ha commentato una delle ospiti. “Sei arte, un visionario. Ho amato quest’opera vivente, ti ho guardato negli occhi tutto il tempo” è stato invece il ricordo di un’altra fan, che si è poi scusata perché non conosce le regole degli scacchi ed evidentemente non ha potuto partecipare alla partita impossibile. Poco male comunque, per un’esperienza sicuramente indimenticabile.

La mostra di Achille Lauro al Mudec di Milano fino al 10 ottobre

La performance di Achille Lauro, che è stata seguita da un talk e dallo svelamento degli abiti Gucci, ha anche inaugurato l’esposizione de “La camera delle meraviglie di Achille Lauro“, che resterà al Museo delle Culture di Milano fino al 10 ottobre. Due settimane e mezzo in cui ammirare la Wunderkammer con gli abiti sanremesi firmati Gucci. L’allestimento inoltre permette ai fan del cantante, ma anche agli appassionati di moda, di vedere una serie di documentazioni sul backstage del look dell’edizione di Sanremo 2020, in cui Achille Lauro si era presentato con vestiti diversi ogni sera, interpretando quattro personaggi: San Francesco, Ziggy Stardust, la Marchesa Casati e la Regina Elisabetta I. L’esposizione sarà corredata da foto, strumenti musicali e anche le tazzine di caffè sporche di rossetto utilizzate dopo essere stato truccato per salire sul palco. Una serie di curiosità interessanti per tutti gli appassionati di musica, che vogliono ripercorrere uno dei momenti più iconici della storia recente del Festival di Sanremo.