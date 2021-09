Linda Evangelista, il dramma della super modella: cosa è successo

Linda Evangelista ha spiegato per quali motivi da cinque anni vive come una reclusa. Il caso è commovente

“Sono permanentemente deformata“. Con questo messaggio via Instagram la modella Linda Evangelista ha spiegato il dramma che sta vivendo che da cinque anni la costringe a vivere da reclusa in casa. Tutta colpa del CoolSculpting, conosciuto anche come criolipolisi, un’alternativa alla liposuzione. È un intervento non chirurgico che “ha aumentato e non diminuito le mie cellule di grasso”, ha scritto in un commosso post.

Dopo si è anche sottoposta a due dolorosi interventi chirurgici, ma sono risultati entrambi inutili. Un problema grave che non le ha solo cambiata il fisico ma anche la psiche con spirale di depressione, tristezza e “disprezzo per me stessa”, ha rivelato. La top model ha anche parlato di via legali per il risarcimento dei danni.

Insieme a Naomi Campbell e Cindy Crawford era una delle modelle più in voga degli anni ’90 e proprio loro, insieme ad altri college e colleghi, in queste ore le hanno espresso vicinanza e solidarietà via social. “Linda: la tua forza e la tua vera essenza sono per sempre riconoscibili e iconiche! Brava!” le ha scritto Cindy Crawford.

Il dramma di Linda Evangelista

Più lungo invece messaggio della Venere nera, Naomi Campbell. Ha sottolineato il coraggio e la forza che ha avuto nel condividere la sua esperienza, senza essere più in ostaggio. “Ti amo, ti amiamo – ha scritto – aggiungendo che non riesce “a immaginare il dolore che hai attraversato mentalmente in questi ultimi 5 anni”.

La rincuora scrivendole che ha avuto influenza nella vita delle persone che ha incontrato nella sua vita come fa ancora oggi condividendo la sua storia. Leggendo quello che ha scritto è scoppiata a piangere invece Helena Christensen: “Grazie per essere bella dentro e fuori”.

