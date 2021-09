jeff-bezos-mette-sul-piatto-$-1-miliardo-per-la-conservazione-delle-specie-animali-e-dell’ambiente

Il fondatore di Amazon Jeff Bezos – che secondo Forbes rimane la persona più ricca del mondo – spenderà 1 miliardo di dollari per la conservazione della terra e degli oceani nel prossimo decennio. L’annuncio è parte del più ampio impegno a spendere 10 miliardi di dollari nella lotta al cambiamento climatico.

Secondo una nota, il Bezos Earth Fund – fondato nel 2020 – spenderà $ 1 miliardo per “creare, espandere, gestire e monitorare aree protette”. Il fondo prevede di spendere in “aree importanti per la biodiversità e le riserve di carbonio” e ha menzionato le Ande in Sud America, il bacino del Congo e l’Oceano Pacifico. Ma l’organizzazione non ha individuato alcun obiettivo particolare per le donazioni.

Questa spinta, dice ancora il fondo, alla conservazione fa parte di 30×30, un tentativo di proteggere il 30% della terra e degli oceani della Terra entro la fine del decennio.

IN CIFRE

195,1 miliardi di dollari. Questo è l’attuale patrimonio netto di Bezos secondo le stime di Forbes.

BACKGROUND

Nel febbraio 2020, Bezos si è offerto di spendere $ 10 miliardi in 10 anni – o poco meno del 10% del suo patrimonio netto all’epoca – per combattere il cambiamento climatico. Alla fine dell’anno scorso, Bezos ha annunciato la sua prima serie di donazioni: 791 milioni di dollari in donazioni a 16 enti di beneficenza incentrati sul clima, tra cui il World Wildlife Fund, che spenderà i 100 milioni ricevuti dal Bezos Earth Fund per la protezione delle foreste, il ripristino delle mangrovie e altri progetti. Il fondo quest’anno ha anche promesso di donare 150 milioni di dollari ai gruppi per la giustizia climatica.

CRITICA PRINCIPALE

Amazon, che si è impegnata a diventare carbon neutral entro il 2040, ha subito pressioni dai propri dipendenti per ridurre le proprie emissioni. Le critiche si sono concentrate sulla massiccia rete di consegna dell’azienda.

A MARGINE

Anche Bill Gates, la quarta persona più ricca del mondo, si è impegnato nella lotta al cambiamento climatico, annunciando di aver raccolto $ 1 miliardo da diverse grandi aziende per investire in tecnologie verdi come la cattura diretta dell’aria.

L’articolo Jeff Bezos mette sul piatto $ 1 miliardo per la conservazione delle specie animali e dell’ambiente è tratto da Forbes Italia.