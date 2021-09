Donna trovata morta accoltellata sul letto di casa. La polizia cerca una dei tre figli che si sarebbe dato alla fuga

Il marito è rientrato a casa dal lavoro e ha trovato la moglie morta sul letto del loro appartamento, accoltellata. È successo a Cremona, al quinto piano di una palazzina in via Nuvolone 4. Secondo cremonaoggi, la vittima è Fatna Moukhrif, di 54 anni, madre di tre figli. I sospetti della polizia sono per uno di loro che si sarebbe dato alla fuga.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Denise Pipitone, la vicina di Anna Corona: “Qualcuno di notte uscì di casa”

Ragazzo uccide la madre e fugge. A Cremona, donna accoltellata nella loro abitazione | #ANSA https://t.co/rXYUdhxtZk — Ansa Lombardia (@AnsaLombardia) September 23, 2021

Donna trovata morta in casa, il figlio era solo con lei

Secondo il giornale quando è avvenuto il fatto, nella tarda mattina di oggi, la vittima era solo in casa con uno dei tre figli, un 35enne in cura psichiatrica che sarebbe tornata a vivere con i genitori dopo una separazione. Trovato nell’appartamento anche il coltello del delitto. Non avendo la disponibilità di un mezzo di trasporto, non è escluso che l’uomo si sia recato alla stazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Stroncata dal Covid a 17 anni: tutta la famiglia aveva contratto il virus

La polizia è dunque sulle tracce dell’uomo che non avrebbe avuto tempo di andare troppo lontano. Le forze dell’ordine oltre a raccogliere la deposizione del marito ha anche sentito altri condomini del palazzo del quartiere Camponino, zona periferica della città.

The post Donna trovata morta in casa: è caccia all’uomo appeared first on Ck12 Giornale.