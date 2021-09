svolta-clamorosa-nella-vita-sentimentale-di-arisa:-la-rivelazione

E’ tempo di svolte per Arisa sia professionali che personali. Ecco cosa sta accadendo in questi giorni alla popolare cantante di Genova

L’inizio dell’autunno 2021 è costellato di svolte importanti nella vita di Rosalba Pippa, 39 anni lo scorso 20 agosto, meglio conosciuta come Arisa. Svolte professionali, svolte personali e soprattutto svolte sentimentali.

Vediamole nel dettaglio. Quella professionale è importante davvero. Dopo un anno passato a fare la professoressa di canto ad Amici 20 la cantante ligure per la stagione 2021-2022 ha deciso di cambiare scenario. Non è più protagonista del talent show ma non abbandona la televisione. Dal 16 ottobre, infatti, sarà concorrente nel programma Rai condotto da Milly Carlucci Ballando con le Stelle.

La svolta personale è altrettanto netta. Arisa, da qualche mese, è diventata fierissima paladina del body positive. Sono ormai viralissimi gli scatti in cui mostra generosamente il suo corpo. Fatto a cui ha aggiunto, la scorsa settimana, un taglio netto dei capelli, ora cortissimi e per di più tinti di biondo. Un cambio netto e deciso.

Arisa torna insieme ad Andrea Di Carlo

A valle di questi due cambiamenti è arrivato il terzo, forse il più importante. Dopo sei mesi di separazione, con tanto di annullamento del matrimonio, Arisa ed il fidanzato Andrea Di Carlo sono tornati insieme.

A rivelarlo è, con dovizia di particolari, l’edizione oggi in edicola di Novella 2000. Il noto settimanale di gossip mostra al suo interno un servizio in cui Di Carlo è in ginocchio ai piedi di Rosalba. Lei lo ricambia con un abbraccio ed un bacio non di semplice affetto ma di amore puro.

La sensazione è che i motivi che hanno spinto la coppia a separarsi, ad annullare il matrimonio ed a scambiarsi contumelie via social e via televisione siano superati. Resta il tema di che cosa abbia da farsi perdonare Di Carlo per presentarsi addirittura in ginocchio a chiedere perdono.

Ma questo rientra banalmente nella sfera della privacy. Per quello che è il lato pubblico la notizia è già di rilievo. Arisa e Andrea Di Carlo stanno di nuovo insieme ed al momento tanto basta. Il resto ce lo racconterà, forse, la cantante nel suo prossimo impegno televisivo.

