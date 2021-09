Cosa è successo a Mirko Masia, il dramma del nuovo ballerino di Amici: la sua infanzia difficile, un racconto terribile.

Ha stregato Alessandra Celentano coi suoi passi di danza e si è candidato a essere uno dei favoriti anche per la vittoria finale: stiamo parlando di Mirko Masia, il ballerino che ha strappato il banco del talent show Amici di Maria De Filippi, che quest’anno è giunto alla sua ventunesima edizione. Classe 2002, il ragazzo vive ad Allumiere, in provincia di Roma, e la sua storia ha davvero commosso tutti fin dall’inizio.

Durante la sua esibizione, Veronica Peparini lo ha stoppato, ma poi la Celentano ha deciso che fosse giusto per questo ragazzo portare a termine la sua performance. Quindi la nipote del Molleggiato, veterana di questo talent show come professoressa, ha motivato la sua scelta: “Volevo dare una possibilità non soltanto del banco ma di vita, studio e consapevolezza”.

Il dramma di Mirko Masia, cosa è accaduto al ballerino in gara ad Amici

La Celentano ha aggiunto che “questo ragazzo non ha avuto una vita facile e penso che questo sia un vero regalo”. Ma cosa è accaduto a Mirko Masia, che si è presentato ad Amici di Maria De Filippi, raccontando una storia difficile che appunto ha sciolto il cuore della Celentano, di solito irremovibile in molte sue scelte? Nato a Civitavecchia e residente ad Allumiere, il ragazzo di fatto non ha mai conosciuto il padre, che si è allontanato da casa quando lui era molto piccolo.

Vive attualmente con la mamma, che si trova in cassa integrazione, e con il fratello, che fa il muratore e che in passato avrebbe avuto dei problemi, che poi ha superato. Una vita di certo non facile la sua, che ricorda il momento più doloroso finora vissuto nella morte della nonna Sandrina. Dopo il suo decesso, inoltre, la famiglia vive in un momento ancora più complicato: rischiano di perdere la casa e sua mamma è costretta a farsi in quattro per riuscire a sostenere le spese e a dare da mangiare ai suoi figli. Lui lascia danza, che ha frequentato tra i 6 e i 14 anni, e solo ultimamente ha deciso di riprendere. L’obiettivo è ora ripagare la fiducia che nella scuola hanno riposto in lui, assegnandogli un banco.

