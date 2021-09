La vita privata dell’attrice Jane Alexander, il fidanzato Gianmarco Amicarelli e la storia con Elia Fongaro al Grande Fratello Vip.

Sarà ospite di Oggi è un altro giorno, la bravissima attrice Jane Alexander, che torna dunque a far parlare di sé dopo qualche tempo. Mamma di Damiano Lorenzo, nato dalla relazione con il suo compagno dell’epoca, Christian Schiozzi, la donna restò incinta durante le riprese di Elisa di Rivombrosa, ma non volle abbandonare il set. In un’intervista ha raccontato come Cinzia TH Torrini scelse di far recitare in una scena il compagno dell’epoca.

Da diverso tempo, però, la donna ha un altro partner, a cui è molto legata e insieme conducono anche un fortunato programma radiofonico. Si tratta di Gianmarco Amicarelli, che tradì con Elia Fongaro durante la terza edizione del Grande Fratello Vip, a cui ha preso parte qualche anno fa. Tutto è successivamente cambiato e i due si sono riconciliati. La donna ha parlato di quanto accaduto in diverse interviste televisive e su giornali e riviste.

Il tradimento con Elia Fongaro e il ritorno di Jane Alexander con il fidanzato storico

“Me la sono giocata malissimo, la visibilità per me è stata tutta negativa. Quando sono uscita sono stata letteralmente massacrata”, ha spiegato al ‘Corriere della Sera’, sottolineando come l’ingresso al Grande Fratello Vip è stato legato anche alla mancanza di un lavoro nel mondo del cinema. Inoltre, con Gianmarco Amicarelli, in quel momento, stava vivendo una situazione di crisi, che poi è rientrata qualche mese dopo l’uscita dalla casa. A farne le spese, è stato Elia Fongaro, che è stato “mollato” dall’attrice.

Ha raccontato l’attrice durante un’intervista rilasciata al settimanale “Di Più” che Elia Fongaro “è stato importante, non voglio assolutamente rinnegare una cosa tanto forte come quella”, ma in ogni caso i due non si sentono più e lei preferisce non parlare dei risvolti di quanto accaduto. L’attrice ha insistito spiegando che il suo unico grande amore è quello per il fidanzato storico: “Sono sempre stata innamorata di Gianmarco, ma non lo sapevo, eravamo in un periodo di stallo della nostra storia e ho fatto molti errori”.

