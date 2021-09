Al via una nuova edizione del talent show Amici 21, chi è la ballerina sarda Carola Puddu: “Perfetta per la Celentano”.

Dalla Sardegna arriva una delle ballerine di ‘Amici di Maria De Filippi’ che è destinata a emozionare maggiormente. Se l’ultima edizione del talent show più amato e seguito della televisione italiana aveva regalato la prima vittoria assoluta per una concorrente della categoria ballo, la bravissima Giulia Stabile, ecco che quest’anno la storia potrebbe ripetersi grazie a questa ragazza sarda.

Iscritta alla Capoterra 2000 Academy, lei si chiama Carola Puddu e ha solo 20 anni, ma già ha mostrato sin dalle primissime puntate di questa nuova stagione del programma, una grandissima bravura. Talento puro per questa ragazza che viene da Selargius e ha studiato all’Accademia dell’Opera di Parigi.

Chi è Carola Puddu, talentuosa ballerina in gara ad Amici

Aveva solo nove anni quando, unica rappresentante italiana, riuscì infatti a entrare nella gloriosa Scuola di Danza dell’Opera di Parigi, superando un difficilissimo esame di ammissione. Successivamente, arriva per lei un’altra grande occasione, ovvero la possibilità di trasferirsi in Canada per studiare alla National Ballet School. Il Covid rovina i piani e il teatro dove era stata presa per lavorare è costretto a chiudere. Ma la ragazza non si è mai persa d’animo e non potrebbe essere altrimenti.

In estate arriva l’esperienza alla Capoterra 2000 Academy, quindi prova la strada del talent show Amici di Maria De Filippi, una strada che gli si para davanti in maniera promettente. “Saresti perfetta per la Celentano”, scrivono i ragazzi dell’accademia che ha frequentato in estate e che sono orgogliosi di avere una loro rappresentante nel talent show più famoso d’Italia. Proprio Alessandra Celentano la sceglie, ma non solo: ha stupito anche Veronica Peparini e Raimondo Todaro, quest’ultimo una new entry nello staff di professori.

