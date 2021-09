Roma, branco di cinghiali scatenato in strada: passanti terrorizzati, il video che sotterra la Raggi | Guarda

Dopo l’aggressione subita da Massimo Lopez, altre immagini sconcertanti arrivano dalla Roma invasa dai cinghiali. Immagini che imbarazzeranno nuovamente Virginia Raggi. Le bestie ormai sono ovunque: i cittadini romani dei quartieri Trionfale e Camiluccia li incrociano ogni giorno. Un giorno a via Igea, un altro a via dei Giornalisti, un altro a Piazza Walter Rossi. Addirittura una sera sono stati segnalati anche in piazza della Balduina.

E ora, pubblicate da Leggo.it, ecco delle immagini che arrivano da via Trionfale, all’incrocio con via Taverna, ad un passo da Via di Torrevecchia. Immagini di oggi, lunedì 20 settembre. Un video che fa impressione e che mostra una famiglia di cinghiali che si muove come se nulla fosse nel traffico della Capitale. Insomma, degrado puro.

Un video che può far sorridere ma che in verità mostra un problema sempre più serio e radicato. Infatti le persone, spesso, sono terrorizzate quando portando a spasso i cani si trovano a contatto con un branco di cinghiali. Come spiega sempre Leggo.it, i racconti con “la voce tremante” dei cittadini fanno il giro del quartiere. Già, le persone hanno paura e spesso sono costrette a fuggire via, il più veloce possibile. Il problema dei cinghiali, lo si ricorda, è dovuto in primis all’accumulo di spazzatura in tutta la città, problema particolarmente acuto nei quartieri Balduina e Camiluccia: i rifiuti, infatti, attirano il branco di bestie.