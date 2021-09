Piccola disavventura per Gemma Galgani, incidente stradale per la Dama di Uomini e Donne: l’ironia di Tina Cipollari.

La torinese Gemma Galgani è sicuramente uno dei personaggi più controversi della televisione italiana e non manca giorno in cui nel bene o nel male non siamo costretti a parlare di lei. La Dama del Trono Over di Uomini e Donne, ormai ben salda alla poltrona e lungi dall’idea di trovare un Cavaliere che rispecchi in tutto e per tutto i suoi canoni, è protagonista assoluta del dating show di Canale 5.

In questo avvio di stagione televisiva, hanno fatto molto discutere le sue apparizioni su Canale 5 e le “solite” punzecchiature con la vamp del programma, la storica opinionista Tina Cipollari. Ultimamente, tra le due il motivo per battibeccare è legato alla scelta della Dama del Trono Over di ricorrere spesso al lifting. In molti parlano di un intervento all’anno, la diretta interessata minimizza un po’ sui numeri, pur ammettendo il ricorso alla chirurgia estetica.

Tina Cipollari commenta l’incidente stradale accaduto a Gemma Galgani

Di recente, la Galgani – intervistata da Nuovo TV – ha ammesso di essersi rifatta il seno, scelta appunto contestata dalla “collega” di siparietti televisivi. La donna ha anche provato a farsi le sue ragioni e ha evidenziato che la scelta è legata proprio all’ultimo periodo di permanenza sul Trono Over del famigerato e seguitissimo dating show. “Ero giù di morale per le tante delusioni sentimentali e così ha cominciato a stuzzicarmi l’idea di un nuovo miglioramento fisico”, ha affermato.

Nel frattempo, nel corso della puntata di oggi della trasmissione di Canale 5, puntata che come noto è stata registrata nei giorni scorsi, la conduttrice Maria De Filippi ha spiegato che Gemma Galgani è rimasta vittima di un piccolo incidente stradale, nulla di serio – trattandosi per stessa ammissione della presentatrice di un tamponamento. In studio era presente ovviamente Tina Cipollari, che non ha saputo esimersi dal commentare con la tipica feroce ironia quanto accaduto: “Ma tanto gli airbag sono belli resistenti, sono nuovi. Non c’è pericolo”. Commento che ha suscitato l’ilarità di tutti, tranne ovviamente della Dama del Trono Over.

Maria: Gemma è stata tamponata

Tina: vabbè ma tanto gli airbag sono belli resistenti sono nuovi non c’è pericolo #uominiedonne pic.twitter.com/XrEf10PPLA — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) September 21, 2021

