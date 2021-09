first-coincidence-lancia-coincidence-talent-trader:-il-talent-show-di-trading

BrandVoice tratto dal numero di settembre 2021 di Forbes Italia. Abbonati!

La macchina cinematografica sorvola il lago di Lugano, scivolando a fior d’acqua, prima di sollevarsi e zoomare su una splendida villa. Sullo schermo appare una scritta: ‘Coincidence Head Quarter, Lugano – Switzerland’. All’interno, una sala di controllo attrezzata con sofisticati monitor ospita un uomo, inquadrato di spalle, ipotetico direttore di questa (ancora per poco) misteriosa orchestra: lui è Mr. A. Non è il trailer di un film ma il teaser di un programma del tutto innovativo in Italia, una prima assoluta che farà molto parlare di sé. Si tratta di Coincidence Talent Traders, un talent show basato su una competizione di trading con l’obiettivo di mettere in risalto le storie di successo dei partecipanti, affiancati da esperti coach, tra cui il mentore Gianluca Liguori, e businessmen già affermati, primo tra tutti Felice Massa, noto business lawyer.

Padre del format è Antonio Bisignani, fondatore di First Coincidence, che con questo concept intende offrire a tutti coloro che desiderano emergere nel settore del trading un’ulteriore opportunità di formazione, rendendo la sua startup ancora più attraente. Ricordiamo che la mission di First Coincidence è quella di creare un ecosistema di servizi nel mondo del trading italiano, avvalendosi delle competenze di due società partner svizzere: Lugano Trading Academy per la formazione e Coincidence Trading Technologies, fornitrice della piattaforma di trading proprietaria Coincidence Trading Platform.

Coincidence Talent Traders consiste in un programma a puntate, trasmesso su una piattaforma dedicata, che vede come concorrenti un gruppo di donne e uomini, di varia età, estrazione sociale e provenienza geografica, con uno scopo in comune: quello di emergere, di costruire il proprio percorso personale e acquisire l’indipendenza economica, con l’obiettivo finale di raggiungere opportunità lavorative di successo. Persone, dunque, ancora sconosciute al pubblico, accomunate da un’esperienza altamente formativa che li vedrà condividere la vita quotidiana nello stesso ambiente esclusivo 24 ore su 24. L’anima del format riproduce un modus operandi che avvicina il talento al capitale, passando attraverso la narrazione di storie personali e, infine, portando alla notorietà. Gli stessi investitori entreranno in primo piano nel programma: volti e nomi di imprenditori di successo che, attraverso le loro testimonianze, rappresenteranno uno stimolo per i partecipanti, incentivati a dare il meglio di sé per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Ma come è organizzato il progetto? In una prima fase, tutti i partecipanti si sfideranno sulla piattaforma, in una competizione serrata e fortemente partecipata. La selezione tra coloro che otterranno i migliori risultati sarà opera di coach con esperienze internazionali, i quali determineranno i 50 partecipanti adatti ai canoni del programma. Essi saranno i protagonisti del talent show e, nella seconda fase, avranno la possibilità di raccontare le proprie storie dando, così, al pubblico la possibilità di osservarli nel loro ambiente abituale, entrando nelle loro case, nelle loro città, seguendone in diretta la crescita personale. Nella terza fase, i dieci concorrenti risultati migliori, che in virtù dei propri meriti avranno già ottenuto un iniziale contratto professionale presso le società partner, entreranno nel Coincidence Head Quarter dove trascorreranno un mese sfidandosi nuovamente. Naturalmente i livelli di performance saranno sempre più alti e la scelta dei traders più performanti sarà, dunque, basata sulla meritocrazia. In quest’ultima fase, infatti, non ci saranno eliminati ma la classifica tra loro verrà aggiornata secondo le performances di ognuno. L’obiettivo finale è quello di decretare un solo vincitore. Durante l’ultima fase ogni trader avrà a disposizione un percorso di formazione di altissimo valore, dove la teoria è finalizzata all’acquisizione di tecniche precise di operatività. La cura del mindset, attraverso avanzate strategie di mental coaching, workshop su finanza alternativa e networking completano la full immersion formativa. Tutti potranno seguire i partecipanti in dieci puntate trasmesse settimanalmente, in cui si ripercorreranno i momenti salienti e le dinamiche di convivenza nella villa. L’obiettivo è creare un’empatia tra concorrenti e spettatori, empatia che sarà di stimolo anche al pubblico, trasportato a vivere indirettamente un’esperienza fortemente adrenalinica.

Nell’ultima puntata verrà eletto il vincitore, il quale otterrà il più importante contratto lavorativo come trader professionista presso le società partner. Infine, una puntata extra porterà in primo piano il cambiamento delle vite dei partecipanti, riassumendo l’evoluzione personale in seguito al programma. La cinepresa punta su Silvia, 20 anni di Genova; poi stacca su Marco, 30 anni di Napoli; poco oltre Paola, 52 anni di Milano; e ancora Angelo, 47 anni di Ancona. Queste persone, al termine del talent show, non saranno più solo nomi e volti qualunque. Saranno trader di valore, esempi concreti di come l’ambizione possa trasformarsi in affermazione sociale e professionale, grazie al talento, alla forza di volontà ma anche grazie agli investimenti nella giusta strategia educativa. Le loro storie saranno il riflesso di un successo più grande: quello di un’Italia capace di mettersi in mostra per i suoi talenti, per i suoi meriti, per la sua capacità di fare squadra e di vincere.

Il programma sarà coronato con la presentazione degli sponsor e, come anticipato, anche le storie degli investitori coinvolti, tra cui noti broker e trader, verranno raccontate mettendo in luce i percorsi verso la notorietà. Ciack, si gira: la nuova scena esordisce nel bel giardino della villa di Lugano. In sequenza compaiono tutti i protagonisti selezionati dal direttore, i quali confluiscono nella sala principale dove, ad attenderli, vi sono alcuni noti businessmen. La macchina da presa cattura le espressioni dei partecipanti mentre al piano superiore della villa Mr. A lentamente si volta e s’avvicina all’obiettivo, finché una luce ne rivela l’identità. Solenne, osserva l’intero gruppo di partecipanti e, suonando la campana, sancisce l’apertura del talent show. Che la sfida abbia inizio e che vinca il migliore! Iscriviti al talent su www.firstcoincidence.com/ talent-traders/ e dai vita al tuo futuro!

LEGGI ANCHE: “First Coincidence, formazione e meritocrazia al servizio dei trader del futuro”

L’articolo First Coincidence lancia Coincidence Talent Trader: il talent show di trading è tratto da Forbes Italia.