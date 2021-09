evergrande-preoccupa-i-mercati:-dow-jones-ai-minimi-da-due-mesi-e-gli-esperti-temono-una-grande-recessione

Le azioni sono crollate ai livelli più bassi degli ultimi mesi nella giornata di lunedì, dopo che il gigante immobiliare cinese Evergrande ha annunciato che sta cercando di raccogliere la liquidità necessaria per pagare gli interessi sui prestiti questa settimana. Ciò ha innescato una diffusa sell-off globale e alimentato le preoccupazioni sui potenziali rischi sistemici per il possibile default di Evergrande. I suoi debiti ammontano a circa 300 miliardi di dollari.

Fatti chiave

Guidato dalle perdite di JPMorgan Chase, Goldman Sachs e del produttore di apparecchiature Caterpillar, il Dow Jones Industrial Average è crollato lunedì mattina di 615 punti, di circa l’1,8%, a 33.970, registrando il livello di chiusura più basso dal 19 luglio.

Nel frattempo, l’S&P 500 e il Nasdaq sono scesi rispettivamente dell’1,7% e del 2,2%, con i titoli energetici e industriali che hanno registrato perdite; gli indici sono ora in rialzo del 18% e del 16% per l’anno, mentre il Dow Jones è in rialzo del 12,5%.

“Continuano ad arrivare cattive notizie” ha detto Ryan Detrick di LPL Financial in una nota di lunedì riguardo i crescenti problemi di Evergrande. Ha sottolineato che la società ha sospeso le negoziazioni delle sue obbligazioni societarie onshore domenica, dopo che gli analisti del credito hanno messo in guardia dagli investimenti in esse.

Questi sviluppi portano Evergrande “un passo più vicino alla ristrutturazione o al default”, aggiunge Detrick, osservando che alcuni analisti sono preoccupati che un default potrebbe essere “il primo domino a cadere, innescando un rischio sistemico simile a quello della banca di investimento Lehman Brothers di 13 anni fa”, all’inizio della Grande Recessione.

Sebbene molti mercati asiatici siano stati chiusi per ferie, l’indice Hang Seng di Hong Kong ha subito grosse perdite, scendendo del 3,3% al punto più basso dell’anno.

BACKGROUND

Evergrande, il secondo più grande sviluppatore immobiliare cinese, ha comunicato la scorsa settimana alle banche che non sarebbe stato in grado di pagare il debito in scadenza questo mese, facendo crollare le sue azioni e innescando un forte calo nell’immobiliare cinese che si è rapidamente diffuso ad altri settori. Con circa 1.300 progetti immobiliari in Cina, Evergrande impiega circa 200.000 persone e ha riferito di creare circa 2 milioni di posti di lavoro ogni anno attraverso i suoi progetti. Sebbene abbia registrato oltre 100 miliardi di dollari di entrate l’anno scorso, Evergrande ha anche accumulato oltre 300 miliardi di debiti dalla sua fondazione, che risale a 15 anni fa. Sebbene le azioni statunitensi non siano state in gran parte turbate dalle turbolenze della scorsa settimana, sono rapidamente affondate lunedì dopo che Bloomberg ha riferito che Evergrande potrebbe non riuscire a rimborsare 84 milioni di dollari, con scadenza giovedì prossimo.

CONTRO

Nonostante riconosca che la crisi di liquidità di Evergrande potrebbe essere “enorme”, Detrick non crede che Evergrande possa innescare un crollo in stile Lehman. A differenza della banca di investimento, la maggior parte del debito di Evergrande è detenuto in fondi azionari e azioni, al contrario di banche o altre istituzioni importanti, osserva. Inoltre, Detrick pensa che il governo comunista cinese probabilmente interverrebbe per evitare un default, se necessario. E la società detiene anche alcuni beni che potrebbe vendere per saldare gli obblighi finanziari.

CITAZIONE CRUCIALE

“I mercati sono stati valutati alla perfezione per molto tempo, e in questa pausa di settembre i mercati stanno affrontando la cosa che odiano di più: l’incertezza”, ha affermato il consulente patrimoniale David Bahnsen, del gruppo californiano The Bahnsen. Ha riferito che non vede alcun rischio sistemico per l’economia globale dalla situazione di Evergrande, aggiungendo che “questo mercato non ha registrato quasi nessuna volatilità al ribasso per molto tempo. Un pullback era atteso da tempo”.

