clima:-muroni,-‘draghi-passi-dalle-parole-ai-fatti’

Roma, 20 set. (Adnkronos) – “Dalle dichiarazioni di intenti si direbbe un governo ambientalista. E riconosco l’importanza di alcune delle affermazione fatte dal presidente del Consiglio Mario Draghi alla Tavola rotonda sul clima, in corso a New York nell’ambito dei lavori dell’Assemblea generale dell’Onu. Evento in cui il premier ha detto che la crisi climatica è un’emergenza pari al covid, che finanziare la transizione è cruciale e che dobbiamo essere determinati nel raggiungere gli obiettivi climatici europei; affermazioni che andrebbero ribadite al ministro per la Transizione ecologia. Peccato che poi passando dalla teoria alla pratica l’esecutivo cada su come intende realizzare concretamente la transizione. Ad esempio ancora non sono stati toccati i sussidi fossili e tuttora l’esecutivo assegna grande protagonismo al gas. Ma con i fossili, è bene ricordarlo, non si può fare alcuna transizione. Chiedo di passare dalle parole ai fatti”. Così la deputata Rossella Muroni di ‘Facciamoeco’.