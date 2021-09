clementino-fidanzato?-come-sono-andate-le-cose-con-adriana-peluso

Si è parlato in passato di Clementino e di una storia con un ex gieffina: contro di lei tanti detrattori ma anche persone che la difendono: chi è

Adriana Peluso è fidanzata ma c’è chi dice no. L’ex gieffina dopo il reality show è stata di nuovo sotto i riflettori per via della partecipazione a Uomini e donne, da qualche settimana in onda per la nuova stagione. Sul trono del programma di Maria De Filippi c’era Jonas Berami, attore spagnolo che in Italia è famoso grazie alla soap Il segreto.

Tra i due c’è stato del feeling, questo è fuori discussione, tanto che hanno già avuto un’esterna insieme. Ma poi è nato qualcosa in più? Ovviamente c’è chi lo ha sperato ma anche chi ha spinto affinché ciò non accadesse. Il motivo è semplice: spulciando il web emerge che secondo molti la Peluso non poteva avere nessuna relazione con lo spagnolo perché era già impegnata, con un altro noto personaggio, il rapper Clementino.

Clementino e Adriana Peluso: perché starebbero insieme

A dire il vero le persone che le sono contro sembrano essere un bel po’ e non fanno leva solo sul fatto che forse è fidanzata. Molti la accusano di aver partecipato al programma solo per riavere un po’ di popolarità, precedentemente persa.

Le voci sono così insistenti che sulla sua pagina ufficiale Facebook è apparso un post dove le accuse vengono respinte. La Peluso avrebbe partecipato al programma semplicemente perché “è un’esperienza che farebbero tutti“. Da allora però sono passati sette anni e come noto Clementino è felicemente fidanzato.

Ma la storia con Clementino, da dove emerge? Sul suo profilo Instagram ci sono delle foto dei due insieme, guancia a guancia. Classica posa dei fidanzati ma non per questo necessariamente due persone devono stare insieme, sottolineava all’epoca qualcuno. Era il 2014 e oggi che fine ha fatto Adriana Peluso? Spulciando i social è ancora molto seguita e ha oltre 60mila follower sul profilo Instagram. Vi state chiedendo come sia diventata? Eccovi accontentati…

