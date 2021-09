Carolyn Smith con una serie di storia su Instagram fa sapere di aver ricevuto il vaccino al momento previsto per gli immunodepressi

Da ieri sono partite le somministrazioni delle terze dosi anti-Covid in Italia, previste per le persone che hanno un sistema immunitario indebolito. Tra queste anche Carolyn Smith, giudice di Ballando con le stelle, la trasmissione di Milly Carlucci. La 60enne ha dato notizia dell’avvenuta vaccinazione su Instagram. “Sono a Villorba (in provincia di Treviso, ndr) e oggi faccio la terza dose di vaccinazione Pfizer”.

Con lei c’era il marito Tino e dopo l’inoculazione i due sono andati al ristorante: “E adesso cosa si fa? Si mangia come si deve“, ha scritto. Nelle foto c’è anche il governatore del Veneto Luca Zaia perché la vaccinazione è avvenuta nel giorno in cui c’è stata la visita del commissario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo. Carolyn Smith ha diritto alla terza dose, come detto previsto per le persone in particolari situazioni di salute, perché da cinque anni combatte contro un tumore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Vasco Rossi “rimprovera” il TG5: la svista del telegiornale sul cantante

Carolyn Smith e la lotta contro la malattia

La coreografa ed ex danzatrice nel 2015 ha scoperto un tumore al seno e l’ha sconfitto. Il male si è però ripresentato nel 2018. Ora Carolyn sta bene ma continua a seguire una cura su prescrizioni dei medici per evitare che la malattia si possa ripresentare e avere nuove ricadute.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: nella casa del GF Vip scoppia l’amore

Nata a Glasgow nel 1960, si è trasferita in Italia nel 1982 per via del matrimonio con il marito italiano. Dal 2007 è il presidente della giuria del programma si RaiUno e da quando affronta la malattia è testimonial di campagne di sensibilizzazioni. Nel 2017 ha pubblicato con il libro Ho ballato con uno sconosciuto, riferendosi al tumore.

The post Carolyn Smith, arriva la terza dose: “Adesso cosa si fa?” appeared first on Ck12 Giornale.