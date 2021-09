angelo calculli email: achille lauro ulalala, cantante, 16 marzo, bam bam, me ne frego testo, latte+, 1969, fidanzata, rolls royce, Angelo Calculli, manager, conatatti,

Martedì 22 settembre 2021, in occasione dell’uscita del libro fotografico Achille Lauro edito da 24 Ore Cultura (disponibile da mercoledì 23 settembre), il Mudec – Museo delle Culture di Milano ospita l’evento speciale Achille Idol is present: photo book experience. achille lauro ulalala, cantante, 16 marzo, bam bam, me ne frego testo, latte+, 1969, fidanzata, rolls royce, Angelo Calculli, manager, conatatti,

Milano –L’iniziativa si svolge in tre momenti principali. Dalle 16.30 alle 18.00 Achille Lauro incontra il pubblico e firma le copie del libro sottoforma di installazione vivente. La consegna del libro autografato dall’artista non avviene infatti in maniera canonica, ma in puro stile Lauro. L’accesso è consentito esclusivamente previa prenotazione on line ai primi 70 fan e solo previo acquisto di una copia del volume, fino a esaurimento scorte.

Milano –Alle ore 19.30 è in programma un talk durante il quale Achille Lauro si confronta con esperti creativi sul processo generatore delle sue performance degli ultimi tre anni. Il canovaccio visuale del racconto è rappresentato dagli scatti presenti nel libro fotografico. Attraverso un percorso a ritroso vengono svelati retroscena e curiosità celate dietro le sue principali performance artistiche. Il talk può essere seguito in diretta Facebook.

La giornata si conclude alle ore 20.30 con lo svelamento di alcune delle vetrine polilobate che perimetrano la l’Agorà del Mudec, dove appaiono gli abiti firmati Gucci che hanno segnato gli ultimi due anni di carriera di Achille Lauro, con un focus sulle esperienze sanremesi. L’allestimento è un’esplosione 3D del libro, un’esperienza visiva a supporto della sua presentazione e promozione, un evento a tutto tondo che utilizza tutti i mezzi artistici.

Realizzato in stretta collaborazione con l’artista, il volume Achille Lauro vuole celebrarne la figura analizzandone lo stile, i video e le performance, fino ai provocatori quadri portati in scena nell’ultimo Festival di Sanremo. Con un format ampio e finiture raffinate – esse stesse ispirate ai look dell’artista – il libro è arricchito da disegni appositamente realizzati dallo stesso Lauro, testimonianze e aneddoti raccontati da figure vicine all’artista. Attraverso i saggi dello storico della moda Matteo Guarnaccia, dello stylist Nick Cerioni, del music manager Angelo Calculli e della social media manager Francesca Limardo, i lettori possono scoprire le ragioni che lo hanno reso unico nel panorama artistico contemporaneo.