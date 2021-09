Amici 21, Inder: il cantante di origini indiane già virale – VIDEO

Al via la nuova edizione di Amici 2021 e già si parla molto di Inder: il cantante di origini indiane virale col suo video.

Come ogni anno, è partito alla grande il daytime di Amici di Maria De Filippi, con i giovani cantanti e ballerini che già si scambiano consigli, emergono le prime perplessità e qualcuno più o meno involontariamente si stuzzica. In queste ore, emerge in maniera rilevante il cantante di origine indiana, Inder. Classe 2001, ha portato in trasmissione un pezzo inedito dal titolo Gola Secca.

—>>> Leggi anche Incidente a Frosinone: morto Nicolas Vona, lutto per Amici e Uomini e Donne

Nel dietro le quinte, si è assistito anche a un incredibile siparietto che ha riguardato l’esibizione del giovane. Nunzio, ballerino catanese che si contende un banco per la scuola di latino americana, ha commentato il brano. Inder ha infatti spiegato che la canzone è in larga parte in indiano e lui ha replicato: “Infatti, ho chiesto se stessi cantando in italiano, perché non riuscivo a seguire”. Il video di quanto accaduto ha fatto il giro del web proprio in questi minuti.

Aiuto mi sto sentendo male! Nunzio DEVE entrare per forza!!! Solo a me ricorda un sacco Alessio la Padula come simpatia e modo di fare? (anche lui mi faceva ridere con le lacrime) #amici21 #amemici20 https://t.co/3wPmHSHVO9 — Ellis (@Ellis80078456) September 21, 2021

—>>> Leggi anche Amici 21, chi sono gli insegnanti nella nuova stagione del talent show

Inder, il cantante di origini indiane sorprende ad Amici 21

Non tutti hanno apprezzato il brano del cantautore di origini indiane, mentre altri hanno trovato altamente originale la mescolanza linguistica, un melting pot di parole che ha mescolato insieme alla perfezione la lingua delle sue origini e quella del Paese che lo ha adottato. Occorre dire che sul ragazzo abbiamo ancora poche informazioni, perché appunto è presente in televisione appena da qualche ora ed è già molto amato, come lo sono altri concorrenti di questa edizione del programma.

Il testo del brano – a onor del vero – è quasi tutto in indiano, con solo il ritornello in italiano e che dice: “Ho la gola secca, dammi un po’ di acqua”. Il 20enne non suona strumenti e fa tutto “virtuale” ed è piaciuto molto ad Anna Pettinelli, che lo ha “promosso”. Ma il fatto che il suo testo non sia di facile comprensione ha un po’ spiazzato il pubblico. In molti sono certi che però Inder rispetterà le attese e stupirà anche coi suoi prossimi pezzi.

The post Amici 21, Inder: il cantante di origini indiane già virale – VIDEO appeared first on Ck12 Giornale.