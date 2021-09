vera-miales,-fidanzata-di-goria:-“ainett-e-amedeo,-adesso-basta”

Lo sfogo di Vera Miales, fidanzata di Amedeo Goria: “Ainett, adesso basta”, dura reazione anche contro il fidanzato.

Non ci sta a passare per la “cornuta felice” e lo dice chiaramente Vera Miales, la fidanzata 36enne dell’ex giornalista sportivo, Amedeo Goria. L’ex marito di Maria Teresa Ruta e papà di Guenda, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, si sta avvicinando alla “gatta nera” della tv italiana, Ainett Stephens. Una situazione che sta mettendo a rischio il suo rapporto con la bella moldava trapiantata nelle Marche.

La giovane donna, infatti, se fino a qualche ora fa ha difeso il suo compagno, sostenendo che le provocazioni a suo avviso erano a senso unico, adesso lancia un avvertimento non più alla “gatta nera”, ma che è doppio, anzi triplo. Infatti, chiama in causa anche Amedeo Goria e Francesca Cipriani, l’ex Pupa “rea” di assecondare Ainett Stephens nei provocatori giochi nei confonti del suo uomo.

Le parole di Vera Miales, attacco diretto ad Ainett Stephens e Amedeo Goria

Amedeo Goria e Vera Miales, lui 67 anni, lei di 31 anni più giovane, stanno insieme da novembre scorso e da allora spesso lei ha parlato di una persona cambiata rispetto al passato. Un passato che per stessa ammissione del noto personaggio televisivo sarebbe stato “ricco” di tradimenti. Adesso però la giovane moldava cambia registro, prendendosela con tutte e tutti: in primis con Ainett Stephens, che lei chiama “Zainett”. Nelle sue storie sul profilo Instagram, Vera Miales evidenzia come a suoi dire la “gatta nera” starebbe cercando di corrompere il suo uomo, sbattendogli “c**o e t***e in faccia”.

“Adesso basta”, sbotta la ragazza che sottolinea come – dopo Delia Duran, moglie di Alex Belli – anche lei potrebbe arrabbiarsi e non poco. Duro l’affondo anche nei confronti di Francesca Cipriani, colpevole a suo avviso di fomentare la Stephens. Ma stavolta ce n’è anche per Amedeo Goria, perché – citiamo testualmente – Vera Miales non vuole fare “la figura della cornuta felice di fronte a mezza Italia”. Per cui, invita il fidanzato a smetterla, perché una volta uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, potrebbe ritrovarsi single. Nella casa, intanto, anche Ainett Stephens oggi ha provato a placare i bollenti spiriti di Amedeo Goria. “Sei un uomo intelligentissimo e si vede che sei una brava persona, però evitiamo fraintendimenti”, ha sbottato aggiungendo: “Datti una calmata”.

