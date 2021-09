tennis:-wta-portorose,-primo-titolo-in-carriera-per-jasmine-paolini

Portorose, 19 set. – (Adnkronos) – Jasmine Paolini conquista il suo primo titolo Wta aggiudicandosi il torneo 250 di Portorose (cemento, montepremi 235.238 dollari) in Slovenia. La 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 87 del mondo, supera per 7-6 (7-4), 6-2, in un’ora e tre quarti di gioco, la statunitense Alison Riske, numero 38 del ranking Wta e terza favorita del seeding.

Un successo da applausi, che consente alla giocatrice toscana di ritoccare sensibilmente il best ranking: da lunedì sarà infatti numero 64 della classifica mondiale. La tennista toscana, alla sua prima finale, è la terza azzurra ad approdare all’ultimo atto del torneo sloveno dopo Maria Elena Camerin (2006) e Sara Errani (2008, quando vinse il titolo, e ancora nel 2009). Per la 31enne di Pittsburgh, Pennsylvania, è invece la decima finale in carriera: per lei due i trofei in bacheca, s’Hertogenbosch 2019 (erba) e Tianjin 2014 (cemento).