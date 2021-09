nicola-radici,-ex-marito-di-ainett-stephens-e-i-figli:-“famiglia-di-sangue”

Le parole di Nicola Radici, l’ex marito di Ainett Stephens, foto coi figli: “Famiglia di sangue”, nessun commento sulla gatta nera.

Non commenta quello che sta avvenendo all’interno della casa del Grande Fratello Vip e che riguarda l’ex moglie Ainett Stephens, dalla quale si è separato da qualche tempo, Nicola Radici – dirigente sportivo e papà di Cristopher, il figlio di quasi sei anni della “gatta nera” della tv italiana. I due sono stati a lungo una coppia, addirittura hanno nove anni di fidanzamento.

Decisero di sposarsi nel 2015, poi appena qualche mese dopo nacque il figlio. Nel 2017, il dramma che ha colpito questa coppia, che la gatta nera ha raccontato in tv a ‘Verissimo’. “Mio figlio all’età di due anni ha smesso improvvisamente di parlare” – ha spiegato – “Dopo un controllo, abbiamo ricevuto la diagnosi: disturbo dello spettro autistico”.

Ainett Stephens, dall’ex marito Nicola Radici nessun commento sul GF Vip

Non è chiaro quando sarebbe finito il matrimonio tra i due, ma sappiamo che lei nel frattempo ha scelto di vivere a Marbella. Intanto, la donna vive la sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip, dove sembra dover tenere lontane le continue avances di Amedeo Goria. L’ex marito Nicola Radici si occupa così di entrambi i figli, sia di Jacopo – nato da una precedente relazione – che di Cristopher, figlio appunto della Stephens. E in questi giorni, il dirigente sportivo è davvero molto attivo sul suo profilo Instagram, dove posta di continuo foto insieme a entrambi i figli.

Un paio di giorni fa, ha pubblicato una foto dei suoi bambini, scrivendo in didascalia: “Due fratelli, una famiglia di sangue”. In precedenza, l’uomo ha pubblicato altri scatti e in particolare ha salutato il primo giorno di scuola del figlio minore. “Un emozione e una felicità essere con te in un giorno così importante”, ha scritto, facendo riferimento all’evento così importante per il bambino. Poi una frase che è suonata come una critica sibillina all’ex moglie: “Quando l’amore supera ogni ostacolo”. In ogni caso, sul suo profilo non appare alcun riferimento diretto alla relazione con la donna, né tantomeno all’ingresso di lei al Grande Fratello Vip o su quanto sta accadendo nella casa.

