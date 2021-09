manovra:-m5s,-‘proroga-superbonus-cruciale-per-centrare-obiettivi-transizione’

Roma, 20 set. (Adnkronos) – “Il Superbonus 110% è uno strumento cardine per l’efficientamento energetico degli edifici, su cui dobbiamo accelerare per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra nel nostro Paese e in tutta Europa. Come ha ribadito Giuseppe Conte, prorogare in legge di Bilancio la nostra maxi agevolazione è un passo necessario per la transizione ecologica di cui abbiamo bisogno e per contrastare la crisi climatica. Per questo chiediamo che la proroga sia contenuta già nella bozza di manovra che sarà inviata a breve a Bruxelles”. Così i deputati del Movimento 5 Stelle Patrizia Terzoni, Luca Sut e Riccardo Fraccaro.

“Per il MoVimento 5 Stelle è questo il modo giusto di procedere: l’agenda politica deve contenere sempre più misure in grado di salvaguardare l’ambiente e al tempo stesso portare benefici alle famiglie e all’economia. Dall’inizio della legislatura lo abbiamo fatto con tanti provvedimenti ‘a 5 stelle’: dal Superbonus alle comunità energetiche, dalla mobilità elettrica alla legge Clima fino alle scelte su rifiuti ed economia circolare. Confidiamo che il governo Draghi voglia proseguire lungo questo sentiero valorizzando le nostre misure e mettendone in campo altre animate dalla stessa visione”, concludono.