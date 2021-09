Giulia Salemi immobilizzata, scherzo atroce: “Voglio il mio papà”

Giulia Salemi vittima di uno scherzo tremendo del programma di Canale 5: attimi di disperazione per l’influencer

Gli scherzi più sono ‘pesanti’ e più sono divertenti ma a volte possono anche essere molto spaventosi per le vittime. Ne è ben consapevole Giulia Salemi, l’ex GF VIp 5 e influencer italo-iraniana. Nella puntata di Scherzi a parte andata in onda ieri sera è stato trasmesso uno scherzo dov’è stata la protagonista in negativo, avendolo subito.

Le è stato fatto credere che doveva girare una pubblicità di un nuovo prodotto, una sauna portatile: una sorta di cabina dove c’è posto per una sola persona, tutto il corpo è chiuso in questa ‘scatola’ e solo la testa resta fuori.

La donna è entrata per delle foto e appena l’ha fatto l’aggeggio è stato bloccato. Giulia era dunque rimasta immobilizzata mentre i finti tecnici si sono messi a lavoro per rimediare. Ha minacciato di rompere tutto ma le era stato sconsigliato perché l’eventuale fuoriuscita di liquidi le avrebbe potuta bruciare le gambe. Insomma, una situazione da non credere e un’esperienza orrenda se fosse stata vera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Soleil Sorge, dramma al GF VIP: il ricordo è devastante

Scherzo a Giulia Salemi: abbandonata nella sauna

La parte peggiore dello scherzo però doveva ancora venire. Caricata su un furgone, mentre era in viaggio è stata scaricata in un’area di periferia, da sola, perché era stata avvistata la polizia e per evitare denunce è stata lasciata là. Sconsolata, impaurita, ha chiesto aiuto e voleva suo padre.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> GF Vip 6, la storia di Samy Youssef: ha rischiato di morire su un barcone

Poco dopo gli attori che guidavano il furgone sono tornati per ricaricarla, ma l’hanno incappucciata perché la polizia non doveva vederla. A quel punto la Salemi ha minacciato di denunciare tutti e l’incubo è finito solo quando ha scoperto di essere vittima dello scherzo della trasmissione e ha riabbracciato il fidanzato Pierpaolo Pretelli.

The post Giulia Salemi immobilizzata, scherzo atroce: “Voglio il mio papà” appeared first on Ck12 Giornale.