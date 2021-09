Al via da domani fino al 23 settembre la prima Forbes Women’s Week. Focus su sostenibilità e tecnologia

Al via da domani fino al 23 settembre la prima edizione della Forbes Women’s Week, quattro giorni organizzata da Forbes Italia in collaborazione con Action Agency con protagoniste manager e professioniste del panorama lavorativo italiano. Ad animare il dibattito dei tre panel saranno temi quali green marketing, tecnologia e mondo del lusso. Moderatrice di tutti gli incontri sarà Roberta Maddalena, giornalista di Forbes Italia.

Chiuderà la Forbes Women’s Week, il Forbes Women’s Party in programma per venerdì 24 settembre a Palazzo Parigi, a Milano, a cui parteciperanno ospiti straordinari, sempre al femminile, intervistati dal direttore di Forbes, Alessandro Rossi. Un evento unico, con un’esclusiva cena placée in una delle più glamour location milanesi, durante il quale le donne italiane di successo selezionate da Forbes per gli anni 2020 e 2021 avranno modo di incontrarsi, confrontandosi e facendo network.

Si parte domani alle ore 10:30, martedì 21 settembre negli spazi del Boga Space, villa liberty nel cuore di Milano che deve il suo nome alle tele e alle sculture della Boga Foundation. Dopo il benvenuto di Manuela Ronchi, ceo di Action Agency, si confronteranno sul rema del “Green Marketing: comunicare la sostenibilità” con Carlotta Ventura, direttore communication, sustainability e regional affairs del gruppo A2A, Mariella Milani, giornalista di moda e podcaster, e Monia Caramma, co-fondatrice di Bontasana. In chiusura l’intervento di Ronchi, che parlerà di corporate social responsibility portando l’esempio del suo consorzio benefit, Value in Action.

“L’onda verde del lusso” sarà poi il tema della seconda giornata all’interno dello store di Tiffany in Piazza Duomo, dalle ore 17:30. Dopo i saluti iniziali di Serena de Marte, country manager Italia e Spagna di Tiffany & Co., si parlerà di sostenibilità nel settore automotive insieme a Elena Alberti, managing director e cfo di Penske Automotive. Poi sarà il turno di Elisabetta Franchi, stilista e presidente del marchio che porta il suo nome, con la quale si parlerà delle iniziative portate avanti dalla manager in difesa degli animali e a favore del pianeta. In chiusura, l’intervento di un esperto gemmologo legato al mondo Tiffany, che illustrerà l’impegno della maison nel campo della sostenibilità.

L’ultima giornata, avrà infine luogo nella sede di SAS a Milano e avrà come titolo “La rivoluzione democratica del tech”. Dopo il benvenuto di Mirella Cerutti, managing director per l’Italia di Sas, si parlerà di come, dallo scoppio del Covid-19, grazie alla tecnologia e agli eventi in formato digitale la finanza si sia democratizzata. Dalle pre 10:30 le ospiti della giornata saranno: Claudia Vassena, ceo di Buddybank, Elena Lavezzi, general manager Italia ed Europa del Sud di Revolut, e Chiara Padua, event producer di Fintech District.

I tre appuntamenti fisici hanno un duplice obiettivo: creare un collegamento diretto con il format tv Forbes Women, lanciato da BFC Media a febbraio 2019, e celebrare le donne italiane di successo della sua storiche classifiche.

